Цього тижня Левам пощастить кардинально змінити своє життя на краще.

Гороскоп на тиждень 9-15 листопада називає три знаки Зодіаку, на голову яких звалиться несподіване щастя.

Про це пише slovofraza.

Цього тижня Левам пощастить кардинально змінити своє життя в кращу сторону. Тиждень буде вдалим для планування відпустки, хоч і короткочасного. Вам потрібно змінити оточення і зарядитися новою енергією. Запросіть до себе в гості подругу з якою ви втратили зв'язок. Можлива несподівана радісна звістка. Везіння протягом тижня на вашому боці, втім в авантюри кидатися все ж не варто. Зараз сприятливий період для того, щоб почати боротьбу зі шкідливими звичками.

Скорпіон

Тиждень для Скорпіонів виявиться вкрай вдалим. Найбільше сюрпризів варто очікувати в особистому житті - ваше недавнє знайомство переросте у велике і світле почуття любові. Людина, яка зараз поруч з вами, очікує від вас уваги, чуйності і ніжності. Не залишайте її потреби без відповіді і ви зможете побудувати міцні і довготривалі стосунки. На роботі справи підуть вгору-ваші особисті проекти дуже сподобаються керівництву. А отже не виключено, що на вас чекає несподіване грошове надходження. Суботу проведіть наодинці зі своєю другою половинкою. Неділю проведіть в колі близьких друзів. Приємне спілкування принесе масу задоволень і допоможе впорядкувати свої думки.

Риби

На Риб на цьому тижні чекає удача в кар'єрі. Сміливо беріться за нові проекти на роботі, результати ви побачите зовсім скоро і вони вас неабияк порадують. Не виконуйте абсолютно все самостійно. Якщо спробуєте правильно розставити пріоритети-продуктивність буде значно вище. Зміни у Вашому особистому житті також можуть бути кардинальними. Не виключено, що саме на цьому тижні ви заплануєте переїзд на нову квартиру.

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Автор: УНІАН