Експерти розповіли, кому слід готуватися до позитивних змін напередодні сонячного затемнення.

Астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку в ці вихідні посміхнеться удача. Так, хороших подій 22 і 23 жовтня варто чекати Тельцям, Козерогам і Рибам. Чому так і що саме готує їм доля - читайте в матеріалі УНІАН.

Телець

Уродженці цього знака Зодіаку проведуть роботу над своїми помилками і нарешті зможуть зробити ту справу, над якою довго працювали, але терпіли невдачі. Якщо поглянути на проблему з іншого боку, то вона може виявитися не такою вже й глобальною.

Загалом, на думку зірок, Тельцям вдасться закрити якийсь момент, який тих давно турбував.

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Козеріг

22 і 23 жовтня для представників цього зодіакального сегмента - одні з найбільш вдалих за весь місяць. Можна освоїти нові навички, відвідати якісь нові місця або познайомитися з людьми, які позитивно вплинуть на вас як на особистість.

Також, як кажуть астрологи, на вихідних у вас може бути романтична зустріч, прогулянка або навіть побачення.

Риби

Риби нарешті зможуть побачити тих людей, яких не бачили вже дуже давно. Швидше за все, мова йде про родичів. Також Риби можуть зважитися на покупку, яка буде дуже вдалою. Положення зірок і планет говорить про те, що Фортуна нарешті повернулася до риб і всі їхні дії будуть успішними.

Нагадаємо, названо три найбільш конфліктних знака Зодіаку.

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