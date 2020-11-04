На Водоліїв в листопаді чекають успіхи в особистому житті.

Астрологи розповіли, що птах удачі в листопаді накриє своїм крилом трьох представників зодіакального кола.

Про це пише slovofraza.

Терези в листопаді розберуться зі своїми внутрішніми демонами і зможуть діяти так, як підказує їм їх інтуїція. Ваші ідеї виявляться дуже до речі і позбавлять від низки старих проблем, удача в роботі дозволить зміцнити свої життєві позиції.

Водолій

Водоліїв в листопаді чекають успіхи в особистому житті. Хто втомився від гнітючих відносин, зможе поставити в них крапку, а допоможе в цьому нова любов, вона відкриє двері до великого взаємного щастя. Самотнім Водоліям зірки подарують зустріч з коханою людиною, вона може статися в будь-якому місці, так що будьте у всеозброєнні.

Рак

Ракам зірки пророкують звісточку з минулого, вона прилетить і розставить все на свої місця. Вдасться розібратися з усіма старими проблемами. Головне для раків в цей період не пропустити моменту, який дозволить минулому увійти у ваше життя.

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Автор: УНІАН