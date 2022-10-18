З цими краще не мати нічого спільного, оскільки стосунки і шлюб з нею - суцільне пекло.

Астрологи склали рейтинг найгірших дружин за знаком Зодіаку і назвали найбільш недолугу дружину зодіаку. Хто вона і чому стосунки з нею - жахливі, - читайте в матеріалі УНІАН.

3 місце - Телець

Тельці - дуже легковажні і мінливі. Сьогодні вони люблять, завтра - не люблять, а післязавтра - знову люблять. Шлюб з ними часто нагадує емоційні гойдалки, де темп розвитку стосунків безпосередньо залежить від того, чи в доброму настрої сьогодні Телець.

Але, за словами астрологів, коли вони в гарному настрої, то у них з партнером все добре.

Відео дня

2 місце - Скорпіон

Скорпіони - дуже творчі і меланхолійні. Саме тому їм вкрай важливо знайти партнера, який би вписувався в їхній настрій і темп життя. Проте Скорпіони дуже вірні, чуйні і милі, що дуже приваблює представників протилежної статі.

1 місце - Близнюки

Поруч з жінками-Близнюками чоловікам дуже важко. Йдеться тільки про подружні взаємини. Близнюки - жахливі перфекціоністи. Вони завжди хочуть, щоб все було ідеально і так, як вони собі самі придумали.

У стосунках вони помилково вважають, що самі повинні приймати важливі рішення, аргументуючи це тим, що чоловік нібито нічого не розуміє і недосвідчений в тому чи іншому питанні. Загалом, зірки стверджують, що найважчий для чоловіка шлюб - це стосунки з жінкою, народженою під знаком Близнюків. Вона ще й схильна до зрад.

Нагадаємо, раніше було названо найталановитіших людей за знаком Зодіаку.

Вас також можуть зацікавити новини: