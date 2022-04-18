Астрологи виділили топ-3 знаки Зодіаку, які здатні увіткнути ніж в спину.

Астрологи виділили топ-3 знака Зодіаку, які найчастіше схильні до зради в різних питаннях. УНІАН розповідає про них.

Близнюки

Близнюки - знак зодіаку, який сам по собі лукавий. Роздвоєння особистості часто заважає їм сходитися з іншими людьми і налагоджувати контакт. Однак найбільш поганою рисою у даних представників є схильність до зради. Це може бути пов'язано як з роботою, так і з міжособистісними відносинами. А ще Близнюки - ті, кому не варто довіряти свої таємниці. Через те, що Близнюки дуже товариські і комунікабельні, вони легко можуть проговоритися про чиюсь таємницю і невимушено попліткувати про вас за спиною.

Водолій

Водолії - досить волелюбний знак зодіаку. І коли вони знаходять свободу, вони перестають відчувати рамки і обмеження. До слова, навіть перебуваючи у відносинах Водолії можуть прагнути до того, щоб роздобути ковток свободи, навіть не розуміючи того, що цим вони можуть ображати своїх других половинок. Попри те, що Водолії досить уважно ставляться до своїх відносин, вони можуть бути нерідко брехунами і зрадниками.

Риби

Риби по праву є володарями статусу найбільш хитрого знака Зодіаку. Вони "вислизають" з будь-якої ситуації, нерідко шляхом брехні або "ходьби по головах". Нерідко серед риб трапляються зради, але довести їх провину часом неможливо, оскільки вони знайдуть тисячу і одну причину для виправдань.

Нагадаємо, раніше були названі 4 найбільш патріотичних знака Зодіаку.

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