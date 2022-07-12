Ці люди не сприймають своїх ровесників як гідну пару по життю.

Астрологи виділили чотири знаки зодіаку, чиї уродженці не люблять будувати стосунки з людьми їхнього віку. Вони віддають перевагу тим, хто трохи старше. Чому так відбувається - читайте в матеріалі УНІАН.

Овен

Доброзичливий і товариський Овен шукає собі супутника життя у старшому віці. Будь-яких інших критерій часто не виставляє. Причиною тому є внутрішнє відчуття, яке підказує - з такими надійно і комфортно.

Водолій

Жінки, народжені під цим знаком Зодіаку, вкрай перебірливі щодо другої половинки. Особливо якщо йдеться про створення сім'ї та шлюбу. Водолії переконані - з ровесниками їм буде нудно і некомфортно, тому навіть не хочуть пробувати.

Рак

Раки іноді вважають за краще партнерів старше. Всьому виною переконання, що чоловік, який в рази старше, може багато чому навчити, а також забезпечити. Уродженці даного знака хочуть якомога довше відчувати себе маленькою дівчинкою, тому і йдуть до тих, хто їм в батьки годиться.

Скорпіон

Вічні тусовщики звикли перебувати в колі молоді, але ось для сім'ї і серйозних стосунків обирають чоловіків з різницею мінімум років в 10. Це пов'язано зі стійким переконанням Скорпіонів - молоді не вміють заробляти, забезпечувати сім'ю, а дорослі чоловіки твердо стоять на ногах.

Нагадаємо, названо топ-3 знаки Зодіаку, які можуть закохати в себе кого завгодно.

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