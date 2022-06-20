Вони - справжні улюбленці долі.

Астрологи перерахували знаки Зодіаку, яким найчастіше щастить по життю. Йдеться як про якісь життєві ситуації, так і про роботу, кар'єру і навіть банальну гру в лотерею. Про таких кажуть: "Вони виграли це життя".

Овен

Овен - один з найбільш везучих знаків Зодіаку. Його стихія - вогонь. Вогонь, який на своєму шляху спалює всі перепони, сумніви і неприємності.

Близнюки

Представники даного знака Зодіаку точно помічали, що у них в житті відбуваються обставини, які рятують їх від великих проблем. Це не просто випадковість, а моменти, на які впливають зірки і планети.

Лев

Леви - любителі поставити все на кін. На жаль, ризики не завжди виправдовуються, проте доля до них дуже прихильна.

Особливо сприятливий період у Львів буде цього літа - можна сміливо підписувати важливі документи, договори, оформляти угоди.

Діва

Астрологи назвали цей знак одним з найбільш везучих. У Діви дуже хороша інтуїція, яка допомагає уникнути серйозних проблем.

Стрілець

Ще один вогненний знак, який повністю себе виправдовує. У них в руках вічно все "горить", їх стакан завжди наполовину повний. Ці моменти допомагають справлятися з неприємностями в житті.

Нагадаємо, названо 5 найкрасивіших людей за знаком Зодіаку.

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