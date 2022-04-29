Прекрасні почуття наздоженуть найближчим часом Козерогів, Близнюків, Раків і Левів.

Астрологи зробили прогноз на літо 2022 року і назвали чотири знаки зодіаку, чиї представники зустрінуть свою любов. Хто потрапив до цього списку - читайте далі в матеріалі УНІАН.

Козеріг

Влітку у Козерогів почнеться період спокою й умиротворення після тривалих стресів і життя в нерозумінні. Найприємнішим в майбутній теплій порі буде те, що народжені під цим знаком зустрінуть свою любов. Впливати на те, щоб у Козерогів налагодилося особисте життя, буде положення Венери. Планети кажуть, що у деяких може бути зустріч з іноземцем. У зв'язку з цим у багатьох можуть бути стосунки на відстані.

Близнюки

Зірки кажуть, що справжній сплеск любовних емоцій буде у представників даного знака Зодіаку в кінці червня. Якщо Близнюки відмовилися вірити в любов з першого погляду, то несподівана зустріч буквально переконає їх у зворотному. Однак фахівці радять не поспішати і краще дізнатися свого нового партнера, щоб остаточно зрозуміти, чи варто заводити серйозні стосунки.

Рак

Положення планет говорить про те, що велика ймовірність зустріти свою любов для представників даного знака Зодіаку буде в період з 18 липня по 11 серпня. Тоді Венера буде перебувати у вашому знаку. Почнеться все з легкого спілкування і флірту. Однак якщо Раки сховають свою сором'язливість і проявлять ініціативність, вони можуть отримати міцні відносини та справжню любов.

Лев

Царствені Леви влітку цього року можуть зустріти другу половинку. Зірки кажуть, що майбутній сезон буде наповнений новими знайомствами, проте одне з них буде особливим. Не варто чекати і сподівається, що людина сама прийде. Однак не переплутайте свого надійного супутника з легким фліртом.

Нагадаємо, Сонячне затемнення 30 Квітня зіпсує життя двом знакам Зодіаку.

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