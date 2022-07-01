Ці партнери надійні і чесні.

Астрологи виділили серед 12 знаків Зодіаку п'ять, чиї представники є найкращими партнерами в шлюбі. Вони завжди відповідально підходять до питання сім'ї, на них можна розраховувати, вони вірні і відверті зі своїми близькими. Читайте матеріал УНІАН, щоб дізнатися більше!

Рак

Раки - перші в списку зразкових сім'янинів. Народжені під цим знаком ніколи не зраджують, завжди говорять своєму партнерові правду. Вони дуже люблять дітей, їм подобається облаштовувати побут, відчувати себе вдома комфортно і затишно.

Козеріг

Козероги - справжні романтики. Попри те, що вони цінують свою кар'єру і готові заради неї на багато що, у них є певні цінності, що дозволяють будувати здорову нормальну сім'ю.

Козероги, як правило, вирішуються на поповнення в зрілому віці, але дітей виховують відповідально, використовуючи життєву мудрість.

Овен

Турботливі люди, для яких сім'я - перш за все. Вони готові відмовитися від цілей, планів і мрій заради того, щоб прожити довге і щасливе сімейне життя. У спілкуванні зі своїми другими половинками чоловіки проявляють батьківські якості, оточуючи їх турботою, а ось Овни-дружини часто вперті і конфліктні.

Терези

Представники даного знака Зодіаку розцінюють не просто як штамп в паспорті, а як щось дуже важливе і значуще. Вони йдуть під вінець тільки з тими, з ким готові прожити все життя. Як правило, так і відбувається.

Скорпіон

Вони дуже товариські, відкриті і різнобічні. У своєму потенційному партнері вони цінують ці ж якості. Натомість готові забезпечити надійність, справедливість і дипломатію у відносини.

Нагадаємо, названо знаки Зодіаку, які розбагатіють у липні 2022.

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