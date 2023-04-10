Астрологи виділили шість щасливчиків.

Астрологи розповіли, що новий тиждень з 10 квітня принесе радісні новини представникам шести знаків Зодіаку. Хто в цьому списку і до чого їм себе готувати вже з понеділка - читайте в матеріалі.

Телець

Тельцям повернуть несподівані борги. Несподівані - це з тієї причини, що вони вже й забули про те, що комусь давали гроші. Зараз же людина з'явиться і вирішить розрахуватися з Тельцями.

Рак

На горизонті Раків видно перспективи на любовні пригоди. Протягом цього тижня людина, яка вже поклала око на Рака, може дати про себе знати: запросить на побачення, влаштує романтичну вечерю, заявиться з квітами або якось по-хорошому здивує.

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Діва

Діви - ще один знак зі списку щасливчиків. Цього тижня вони можуть реалізувати свої плани, які давно намічали, але все ніяк не могли довести до мети. З'являться нові можливості, що не може не радувати.

Стрілець

Стрільцям новий тиждень квітня обіцяє знайомства, нові захоплення, величезний приплив сил і мотивації. Це може бути обумовлено низкою хороший подій в перші дні тижня.

Водолій

Водоліям цього тижня можуть запропонувати вигідний проект або нову більш вигідну посаду. Також їх можуть просувати по службі. Сім'я буде за них дуже рада!

Риби

Риби, які останнім часом відчувають занепад сил і спустошення, нарешті зможуть побороти ці почуття. Зірки пророкують їм фінансове заохочення, яке мотивує працювати більше і старанніше.

Нагадаємо, названо найнебезпечніші і злі знаки Зодіаку, з якими не варто дружити.

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