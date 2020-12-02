Астролог Влад Росс прогнозує, що знак Зодіаку Терези стане головним улюбленцем долі в цьому місяці.
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Особливо сприятлива ситуація у Терезів складеться в плані любовних стосунків, їм можна зізнаватися в коханні, вагітніти і народжувати дітей, розповів Росс "Главреду".
За словами Росса, людям, народженим під цим знаком Зодіаку, буде щастити при укладанні угод.
"...Супер-місяць чекає на представників знаку Терези... їх чекають дуже плідні закордонні поїздки, подорожі, а також навчання", – сказав експерт.
Астролог зазначив, що на Терезів також чекає удача у всьому, що стосується мистецтва та естетики.
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