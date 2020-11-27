За словами Росса, на Водоліїв чекає успіх в кар'єрі, можливе отримання значних регалій і широких можливостей.

Астролог Влад Росс склав гороскоп на грудень 2020 року і розповів, на який знак Зодіаку в грудні чекає казкове везіння.

Водоліям особливо буде фартити ближче до кінця грудня, розповів експерт "Главреду".

За словами Росса, на Водоліїв чекає успіх в кар'єрі, можливе отримання значних регалій і широких можливостей.

"...Оскільки дві найпотужніші і великі планети Сонячної системи-Сатурн і Юпітер – входять в знак Водолія, саме цьому знаку Зодіаку буде невимовно фартити в грудні...", – сказав експерт.

Читайте такожАстрологи назвали знаки Зодіаку, які неможливо забути навіть після розриву стосунківРосс додав, що для Водоліїв головне – постійно перебувати в русі – бути в роз'їздах, налагоджувати нові контакти, зав'язувати дружбу з колективами, створювати асоціації.

"...Водолій в грудні відкриє для себе найширші горизонти. Сприятлива ситуація складеться для нього і в любові: Грудень стане відмінним часом, щоб зізнатися в коханні або зробити пропозицію руки і серця", – поділився астролог.

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Автор: УНІАН