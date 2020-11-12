У п'ятницю 13 не можна витрачати багато грошей, давати в борг, брати кредити, ризикувати і влазити в авантюри.

П'ятниця, 13-е - дата, оповита забобонами і містицизмом. Люди ставляться до цього дня трохи насторожено і часто очікують від нього неприємностей.

Астрологи розповіли, чи варто боятися цього дня і як уникнути проблем, пише slovofraza.

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У цю п'ятницю, 13-е, краще не сваритися з людьми. Це стосується в першу чергу близьких. Будь-які суперечки і негатив можуть привести до розриву стосунків. Це дуже небезпечно, оскільки розрив відносин в цю п'ятницю буде непоправним і завдасть потужного збитку Вашій удачі.

Дуже небезпечними будуть з'ясування стосунків з незнайомцями. Річ у тому, що серед них можуть виявитися люди з поганим оком. Деякі навіть не усвідомлюють, наскільки потужною негативною силою вони володіють. У п'ятницю 13 кількість пристріту різко зросте. Не бажайте нікому зла і не наживайте ворогів в цей несприятливий день. У цей день не варто гадати.

У п'ятницю, 13-е, не можна витрачати багато грошей, давати в борг, брати кредити, ризикувати і влазити в авантюри: є великий шанс попастися на вудку шарлатанів.

Це вкрай небезпечний день для довірливих людей. Не довіряйте незнайомцям.

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Автор: УНІАН