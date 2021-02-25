Повня - момент, коли енергія росту змінюється енергією убування. До цього часу процеси, що почалися після молодика, досягають максимального розвитку.

27 лютого о 10: 18 за київським часом, відбудеться повня у Діві. Місяць характеризує основні життєві потреби, інстинкти і емоції, які в день повного місяця значно посилюються. Місяць-це символ душі-найближче до Землі небесне тіло, ось чому він чинить сильний вплив на нас.

Кожна людина зміни фаз Місяця відчуває на собі, відзначаючи зміни в самопочутті і настрої. Астрономічно місяць є супутником Землі і світить відбитим світлом сонця. Той факт, що сам місяць не випромінює, а світить лише відбитим світлом, акцентує відповідність місяця з темною стороною - де немає усвідомленості, але є підсвідомість, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

Читайте такожНазвано найнещасливіші знаки ЗодіакуПовня - момент, коли енергія росту змінюється енергією убування. До цього часу процеси, що почалися після молодика, досягають максимального розвитку.

Повний місяць-особливий час, коли енергетика простору змінюється і сил стає в надлишку. У Карті місячних відповідностей, якостям повного місяця відповідає Марс, планета активності, сили, войовничості. У цю добу з'являється можливість виконати безліч справ, проте важливо бути послідовними, щоб виключити помилки і неточності. Однак, в цей день можливі емоційні зриви, безсоння, якщо немає можливості проявити активність і виконати фізичну роботу.

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Повний місяць 27 лютого відбудеться в суботу, цей день тижня знаходиться під управлінням Сатурна. Це позитивний фактор, тому що допомагає оформити і закріпити результат, структурувати будь-які процеси. Управитель повного місяця в знаку Діва-Меркурій, рухається по Водолія, сприяє істинному розумію подій, що відбуваються, допомагає усунути плутанину в справах і думках. При цьому, велика ймовірність безпричинної різкої зміни настрою. Спонтанні рішення і поспіх у справах, можуть погіршити існуючий стан речей.

Намагайтеся не зачіпати політичні та фінансові теми в цей повний місяць, інакше конфлікти неминучі. Повний місяць - це опозиція Сонця і Місяця, напружений аспект, впливає на загальний емоційний настрій, створює специфічну внутрішню атмосферу.

Вдалий день для того, щоб виставити на продаж все, що хочете. Багато хто отримає нагороду за виконану роботу.

Вдалий час, щоб відновити заняття спортом, сісти на дієту, провести профілактичні заходи, обстеження або діагностику стану здоров'я.

У людей з чутливими шлунком і кишечником можуть виникнути проблеми з травленням. Краще відмовитися від жирної і важкої їжі, хоча б в період повного місяця, за день до і після, поки Місяць в Діві.

У день повного місяця можна планувати щось нове, будувати плани на майбутнє і розписувати по пунктах всі дії, але починати щось нове не варто-відкладіть це до молодика 13 березня.

У день повного місяця 27 лютого краще відмовитися від участі в світських і розважальних заходах, обмежити себе в розвагах. Якщо трапляються конфлікти, то їх важливо вирішувати на паритетній основі, не ображаючи самолюбства партнера. Це повний місяць запускає процес поступового і повільного розвитку. Найближчі два тижні після повного місяця ми будемо під впливом енергії знака Діви, тому, що притягнути гармонію в своє життя, необхідно терпіння, кропітка праця, зосередженість, поняття циклів дозрівання, заради досягнення конкретного результату.

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Автор: УНІАН