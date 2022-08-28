На думку експертів, в їхньому житті почнеться низка невдач.

Астрологи розповіли, що повня 10 вересня змінить життя щонайменше чотирьох знаків Зодіаку. На жаль, в їхній долі на певний час прийдуть не дуже сприятливі обставини.

Телець

У цих людей може бути втрата роботи або втрата бізнесу. Може виявитися, що люди, яким Телець вірив, і з якими довгий час працював, насправді брехливі зрадники.

Рак

У Раків будуть проблеми з документами. Це або втрата документів, або неможливість отримати якийсь дозвіл. Або вони отримають не дуже хороші наслідки через ті договори, які були підписані раніше.

Відео дня

Скорпіон

На Скорпіона чекають неприємності в любовному плані. Це можуть бути сварки, скандали або навіть розставання з близькою людиною. Найближчий період після повного місяця у Скорпіонів будуть "палати" сильні емоції.

Козеріг

Неприємності у Козерогів будуть в плані здоров'я. Їм можуть поставити якийсь діагноз або вони можуть отримати травму: вивих, перелом чи щось подібне.

Нагадаємо, осінь буде дуже грошовою для трьох знаків Зодіаку.

Вас також можуть зацікавити новини: