Стрільці з самого дитинства демонструють навички маніпуляції / inform-progulka.by

Астрологи назвали найстрашніших маніпуляторів за знаком Зодіаку.

Про це пише slovofraza.

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Тільці люблять мстити своїм кривдникам тим, що розкривають всі їхні таємниці. Тельцям ні в якому разі не можна розповідати нічого особистого і цікавого про себе, якщо ви не впевнені в цій людині. Представники цього Знака дуже легко можуть налаштувати людей проти вас.  

Скорпіон

Скорпіони-дуже чутливі і емоційні люди. Вони знають все про почуття, про поведінку людей. У них дуже розвинена інтуїція і емпатія, що дає їм можливість управляти оточенням, особливо родичами і друзями, другою половинкою. Це небезпечні маніпулятори, які вміло імітують розлад, розчарування, повагу і навіть любов.  

Стрілець

Стрільці з самого дитинства демонструють навички маніпуляції. Вони прекрасно знають, що і як потрібно сказати або зробити, щоб справити на людей враження, змусити їх себе поважати.  Вони природжені хитруни і дуже розумні люди, тому їм не складає ніяких труднощів змусити когось перейнятися до них повагою і довірою. Стрільці дуже небезпечні в ролі ворога, тому ніколи не переходьте їм дорогу.

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Автор: УНІАН