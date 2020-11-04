Астрологи назвали найстрашніших маніпуляторів за знаком Зодіаку.
Про це пише slovofraza.
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Тільці люблять мстити своїм кривдникам тим, що розкривають всі їхні таємниці. Тельцям ні в якому разі не можна розповідати нічого особистого і цікавого про себе, якщо ви не впевнені в цій людині. Представники цього Знака дуже легко можуть налаштувати людей проти вас.
Скорпіон
Скорпіони-дуже чутливі і емоційні люди. Вони знають все про почуття, про поведінку людей. У них дуже розвинена інтуїція і емпатія, що дає їм можливість управляти оточенням, особливо родичами і друзями, другою половинкою. Це небезпечні маніпулятори, які вміло імітують розлад, розчарування, повагу і навіть любов.
Стрілець
Стрільці з самого дитинства демонструють навички маніпуляції. Вони прекрасно знають, що і як потрібно сказати або зробити, щоб справити на людей враження, змусити їх себе поважати. Вони природжені хитруни і дуже розумні люди, тому їм не складає ніяких труднощів змусити когось перейнятися до них повагою і довірою. Стрільці дуже небезпечні в ролі ворога, тому ніколи не переходьте їм дорогу.
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