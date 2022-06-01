Астролог передбачила найважливіші події в житті кожного знака.

Авторитетний астролог і таролог Анжела Перл розповіла, що чекає знаки Зодіаку в червні 2022 року. Свій прогноз вона опублікувала на однойменному YouTube-каналі.

Овен

У червні 2022 року представників цього знака Зодіаку чекає багато цікавих подій. Марс в цьому місяці повертається в знак Овна в 21-й будинок. Цикл Марса - два роки. Раз на два роки він повертається і приносить багато енергії.

"Цього разу буде краще повернення, тому що він (Марс, - ред) буде з'єднуватися з Юпітером. Марс - це планета енергії, дії, ініціативи. Ви будете більш сміливими, ризиковими, робити щось, починати", - розповіла астролог Анжела Перл. Ці ризики будуть повністю виправдані, так як вони принесуть фінансове благополуччя і везіння.

Телець

Представникам цього знака Зодіаку варто чекати нових можливостей до отримання знань, освіти, зустрічі нових важливих людей. Крім того, червень - чудовий час, щоб викинути сміття і позбутися зайвого. І не тільки від речей.

Близнюки

Червень - місяць Близнюків. Анжела Перл каже, що всі загадані бажання і візуалізовані мрії точно збудуться.

Рак

У найближчому місяці для Раків випадуть всі шанси з розвитку кар'єри. Однак підписувати важливі документи і починати нові проекти варто не раніше, ніж 5 червня. Вся справа в тому, що до 3 червня буде ретроградний Меркурій, а інші два дні потрібні для того, щоб його сильний вплив устаканилося.

Лев

Астролог побачила, що у Левів найближчим часом буде можливість поліпшити і попрактикувати свою іноземну мову.

Можливо, це трапитися завдяки запрошенню на роботу за кордон. Деяких представників цього знака очікує переїзд в іншу країну.

Діва

Дев також чекає далека дорога. Вона може бути пов'язана як з подорожжю, так і з роботою. Анжела Перл каже, що все складеться добре, тому не варто хвилюватися перед поїздкою.

"Все, що стосується планів, квитків, візи, закордонних паспортів - можна планувати. Квитки вже можна буде купувати, але після 5 червня. Вам стане більш зрозуміло, що чекає в майбутньому, якщо ви збираєтеся їхати за кордон", - уточнила астролог.

Терези

Попри те, що Терезам належить випробування у вигляді судових розглядів, все закінчиться добре.

"Ще може бути виграш у судовому процесі. Сьомий будинок - це будинок опонентів. Юпітер допоможе вам виграти в суді. Може бути ще шлюб, і шлюб може бути з Овном. Неважливо, чоловік ви чи жінка. Можливо укладення контрактів з будь-якою організацією або вдала угода з нерухомості", - передбачала в своєму прогнозі Перл.

Скорпіон

У цьому місяці буде можливість проявити себе в ролі друга - від вас чекатимуть допомоги і підтримки. Положення Марса говорить про те, що з'являться нові цікаві знайомства, буде висока завантаженість по роботі.

Стрілець

Цього місяця планети і зірки будуть націлені на розширення сім'ї Стрільців.

"П'ятий будинок - будинок відпочинку і задоволень. Може бути ви поїдете на Відпочинок з дітьми кудись. Марс виступає в ролі конфліктної планети, тому не виключені сварки з кимось із ваших дорослих дітей. Тут будьте обережні", - сказала Анжела Перл.

Козеріг

Вас чекає ремонт будинку. Навіть якщо ви його не планували, то будуть якісь потреби зробити дрібний позаплановий ремонт після поломки. Анжела Перл додала, що в червні Козерогів чекає сварка з кимось із членів сім'ї.

Водолій

Представників цього знака Зодіаку чекає поїздка до родичів. Також астролог передбачала продаж будинку, квартири або бізнесу. Можливо, Водоліям на грунті цього належить переїхати в іншу країну.

Риби

У червні Риб чекає боротьба за територію, сім'ю та інші цінності - як моральні, так і матеріальні. Перл стверджує, що в цьому місяці ви припиніть спілкуватися з людьми, з якими були разом давно. Деяких Риб очікує розлучення, після якого вони зможуть стати сильніше і почати життя з чистого аркуша.

Нагадаємо, астрологи назвали 4 Знаки зодіаку, яким потрібно більше відпочивати.

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