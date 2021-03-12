Цих жінок неможливо не любити / ua.depositphotos.com
Жінка-Риби досить незвичайна. Вона приваблює чоловіків не тільки своїм розумом, а й внутрішнім світом. Вони романтичні і можуть бути таємничими.
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Крім того, вони дуже чутливі, тому можуть розуміти свого партнера без слів. Періодами з ними складно, але без них, як то кажуть, неможливо. Любов, яку дарують жінки цього знака Зодіаку, не порівняти ні з чим. У стосунках вони завжди викладаються на всі 100 відсотків.
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