Також серед щасливчиків 2021 року астрологи виділили ще два знаки - Близнюки й Стрілець.

У 2021 році на зміну Щуру у світі настане рік Білого металевого Бика. Везіння усміхнеться тим знакам Зодіаку, які звикли довго та наполегливо працювати, кажуть астрологи.

Читайте такожМолодик 14 грудня: чим він особливий та як вплине на знаки ЗодіакуАле найщасливішими у 2021-му, кажуть астрологи, стануть кілька знаків. Про це пише МК.

Тілець

Цей знак Зодіаку буде купатися в удачі, особливо у першій половині 2021 року. Головна умова успіху — не зазнаватися, а наполегливо працювати на шляху до наміченої мети.

Терези

Удача у 2021 році буде на вашому боці. Деякі мрії, до яких ви йшли давно, втіляться в життя. Але пам'ятайте, що в рік Бика вам варто знайти баланс між роботою й особистим життям.

Козеріг

Цей знак Зодіаку побудує запаморочливу кар'єру, що серйозно відіб'ється на матеріальному благополуччі. Більшу частину запланованого Козерогу вдасться завершити.

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Автор: УНІАН