Весна розташовує до любовних утіх.

Ось і прийшла весна, а це означає, що наші гормони починають активізуватися. Сексуальний гороскоп покаже, хто і коли опиниться на піку кайфу.

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Овен

На початку березня ви захочете спілкування з протилежною статтю. Але не варто кидатися в любов, як у вир з головою. Придивіться, дізнайтеся, подумайте і тільки потім приймайте якісь рішення. І з 26 березня йдіть у бій. Це буде найсприятливіший час для романтичних побачень.

Телець

На початку місяця на вас може нахлинути почуття диких ревнощів. Але не варто цим душити свого партнера. 13 березня вам краще влаштувати романтичну вечерю, поговорити з коханою людиною по душах і перейти до ночі пристрасті. До речі, саме цієї ночі вам рекомендується випробувати пози, в яких домінувати буде жінка. А якщо ви самотні, але жадаєте любові, то 28 березня сміливо вирушайте на її пошуки.

Близнюки

Практично весь березень ви будете відчувати дике бажання романтики і інтимної близькості. Але будьте готові до того, що не всі бажання можуть втілитися в реальність. З 21 березня вас чекає романтична, ніжна і чуттєва любов.

Рак

В першу половину місяця вам краще приділити час собі. І тільки з кінця березня можете шукати інтимні пригоди. До речі, якщо ви хочете випробувати щось нове в сексі, то з 26 березня можете сміливо пропонувати своєму партнерові експеримент з секс-іграшками, наприклад.

Лев

Ви ті люди, якими оточуючі захоплюються. І коли навесні ви вийдете на полювання, можете обпектися. Адже через пильні погляди на вас ви можете розгубитися і зупинитися зовсім не тій пасії, яка вам потрібна. 20 і 21 березня обіцяють стати спекотними для вашої спальні.

Діва

На початку березня ви будете залучені в роботу, а ось 13 березня ви ризикуєте закохатися. З 20 березня на вас чекають бурхливі ночі кохання. Насолоджуйтесь!

Терези

Практично весь місяць буде сприяти вам в пошуку другої половинки. А ось 28 числа ви опинитеся на піку кайфу з сексуальним партнером, але тільки якщо не будете скромничати.

Скорпіон

До 13 березня вам треба визначитися з вибором партнера, інакше ви упустите ідеальну можливість для романтичного побачення. Кінець місяця може стати для ваших відносин як успішним, так і провальним. Все буде залежати від вас.

Стрілець

До 20 березня вам краще втихомирити свій запал, щоб не злякати партнера. А в кінці місяця можете сміливо віддаватися поривам пристрасті.

Козоріг

У березні вам краще відмовитися від побачень з незнайомими людьми, та й взагалі цей місяць не сприяє вашим любовним утіхам. Займіться собою, подумайте про те, що для вас дійсно важливо і чого ви хочете насправді. Ну, а якщо вже зовсім не зможете впоратися з сексуальним бажанням, то скористайтеся краще вібратором.

Водолій

До 20 березня можете сміливо ходити на побачення. Потенційних партнерів буде тягнути до вас як магнітом. А ось в кінці місяця вам варто нарешті визначитися з людиною, яку ви хочете бачити поруч. З 28 березня вас чекає зміцнення зв'язку з партнером. Доведіть, що Водолії можуть не поступатися сексуальній майстерності Скорпіонів, Левів і Тельців.

Риби

До 12 березня вам бажано присвятити час відпочинку. А ось 13 числа можете сходити на побачення. І вже 28 березня на вас чекає незабутня ніч кохання.

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Автор: УНІАН