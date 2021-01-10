Деякі знаки Зодіаку зможуть зануритися в справжній світ пристрасті.

Сексуальний гороскоп на січень 2021 року допоможе вам зануритися в світ пристрасті. Шукайте себе і будьте впевнені, що любов вас наздожене.

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Овен

Овни дуже темпераментні в сексі, особливо чоловіки. При цьому вони дуже ревниві. Цікаво, що після першого сексу ваші відносини продовжуватимуться, адже Овну не цікаві жінки на одну ніч. Пік сексуальної активності і романтики спостерігався у вас 8 січня. Сподіваємося, ви не упустили свій шанс.

Телець

Пік сексуальної активності у Тельців припадає на першу половину січня. Цей знак є одним з найбільш темпераментних. У ліжку з ними ви поринете в світ справжньої пристрасті і любові. Вони дуже розкуті і впевнені в собі. При цьому у них є проблеми з делікатністю, що може зіпсувати вашу романтику.

Близнюки

На початку місяця ви захочете отримати все і одразу. Але так не буває. Тому ви можете стати примхливими. До 13 січня вам варто розібратися в своїх почуттях. Якщо ваш партнер вам не до душі, то порвіть з ним відносини. Не сексом єдиним живе людина. До кінця місяця романтичні відносини стануть серйозніше.

Рак

Раки - це сімейні люди, яким подобається ніжитися в чиїхось обіймах. Тому вони можуть задуматися про серйозні стосунки і про спільне проживання зі своїм партнером. При цьому вам потрібно з розумом підійти до цього питання. Не варто міняти одну людину на іншу, якщо ви в ній не до кінця впевнені. 28 січня астрологічні прогнози обіцяють вашому знаку вир любовних пристрастей.

Лев

Якщо ви давно хотіли завоювати серце нової людини, то найкращим днем для цього буде 13 січня. При цьому до кінця місяця вам краще зменшити свій запал. Будьте трохи скромнішими, якщо хочете зберегти відносини зі своїми обранцями. А ось 28 січня природний шарм і сексуальність знака будуть на піку.

Діва

Січень 2021 року обіцяє вам приємні зміни на любовному фронті. Якщо ви перебуваєте у відносинах, то варто розвивати їх не поспішаючи. Вам не потрібно рубати з плеча, але і не варто бути занадто скромними. Вам потрібно вивчити партнера і духовно, і тілесно, щоб ваше інтимне життя почало розвиватися.

Терези

Кохання між чоловіком і жінкою може існувати. І це саме про Терези. Астрологи рекомендують народженим під знаком Терезів придивитися до свого дружнього оточення. Може бути, що нерозлучний приятель давно мріє запросити вас на романтичне побачення. Не соромтеся фліртувати і показувати свою сексуальність.

Скорпіон

Початок місяця буде для вас дуже цікавим. Ви зможете повністю розкритися перед партнером і зануритися в світ пристрасті. При цьому вам не варто чекати якихось вчинків тільки від партнера. Візьміть ситуацію і в свої руки, щоб наблизити момент інтимної близькості. Запросіть коханого додому, приготуйте романтичну вечерю, здивуйте. З 15 січня тваринний магнетизм жінок-Скорпіонів буде привертати увагу оточуючих, як ніколи раніше. А ось з 19 числа краще провести час в спокої і стати трішечки домосідами.

Стрілець

Цей знак Зодіаку досить романтичний. Одиноким Стрільцям варто подумати про те, щоб завести сім'ю. 13 січня, згідно з прогнозом астрологів, у вас прокинеться жага любові. Але вже 28 січня сексуальна активність поступиться місцем романтиці. Подумайте над тим, щоб зробити пропозицію руки і серця своєму партнерові.

Козоріг

Ці люди швидше кар'єристи, ніж сім'янини. Але це не завжди добре. Навчіться любити себе, і тоді вас полюблять інші. Займіться своїм здоров'ям і тілом. Потім сміливо можете вирушати на пошуки коханої людини.

Водолій

У першій половині місяця ви станете більш чуттєвими. Цей час проведіть з користю для душі і тіла. А ось вже в другій половині місяця доля закрутить вас в любові і романтиці. Саме на кінець січня припадає пік вашої сексуальної активності.

Риби

Рибам варто бути обережніше з вибором партнера в новому році. Вам потрібні здорові відносини у всіх сенсах цього слова. Але чи готовий до цього ваш партнер? Що стосується сексуального життя, то з 13 січня вас чекає ідеальний час для побачень і ночі, повної хтивості.

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Автор: УНІАН