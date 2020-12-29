Для Овнів 2021 рік – це нові можливості навчання, нові друзі, нові однодумці.

Астрологи склали гороскоп на 2021 рік для всіх знаків Зодіаку.

Про це пише slovofraza.

Овен

Для Овнів 2021 рік – це нові можливості навчання, нові друзі, нові однодумці. Рік для цього знака один з найбільш вдалих і успішних. Овни будуть залучати інвестиції, в них будуть вкладати, якісь з проектів будуть виходити. Це рік можливостей, тому що 2020-й був роком застою.

Тілець в 2021 році – це успіх в кар'єрі. Це робота і гроші. Також Тельці, швидше за все, поміняють вид свого заробітку. Може помінятися і статус в особистих відносинах. Тельці можуть стати або вільними, або зв'язати себе тенетами шлюбу.

Близнюки

Для Близнюків це буде рік особистісного зростання і розвитку. Взагалі для всіх знаків повітряної стихії (Водолій, Близнюки і Терези) 2021-й – їх Рік. Тому що вони в принципі пов'язані з інформацією, з її передачею, а 2021-й – це рік розвитку технологій та інформації. Близнюки підуть здобувати освіту, а можуть зустріти і свою другу половинку. Може влаштуватися особисте життя за кордоном.

Рак

У Раків можуть з'явитися якісь зобов'язання, пов'язані з фінансами партнера або з іншими людьми. Бажано не влазити ні в які кредити, депозити і взагалі бути обережним з грошовими вкладеннями. Вони в групі ризику. Якщо є якийсь нелегальний дохід, то краще його легалізувати.

Лев

У Львів важлива сфера в 2021 році-сім'я, особисті тосунки і народження дітей, а також набуття нового хобі. Леви в зв'язку з тим, що, наприклад, вступлять у відносини, можливо, підуть з роботи. Загалом, у них повна переорієнтація в життєвих цілях. Спілкування протягом року може бути обмежена, Леви ніби трохи підуть в особисте. Але, швидше за все, це пов'язано з тим, що для представників знака важливо партнерство, і вони будуть віддаватися цьому більше, ніж кар'єрі.

Діва

Для Діви 2021 рік – це зліт по кар'єрних сходах, це робота, дуже багато роботи. Але водночас потрібно стежити за здоров'ям, вміти відпочивати. ДО РЕЧІ, кожному на підприємстві потрібно мати Водолія і Діву. Тоді і бізнес буде успішний.

Терези

Для Терезів 2021 рік – це нові захоплення, творчість, любов, романи, а також знайомства за кордоном, міжнародні проекти. Більше, ніж у інших знаків, перспектива подорожувати.

Скорпіон

У Скорпіонів 2021 рік-важливий період для партнерства і грошей, вони будуть будувати будинок і купувати нерухомість. Причому їм потрібно саме вкладати, а не збирати. Скорпіонам взагалі потрібно позбавлятися від грошей, інакше вони все одно їх втратять. Тому краще заздалегідь вкладіть-в ремонт або нерухомість, але тільки не в фінансові схеми!

Стрілець

Для Стрільців 2021 – й-рік розширення можливостей, причому через партнерство. Потрібно забути про себе і в наступному році навчитися довіряти партнеру. Таким чином до представників знака прийдуть нові можливості. Дуже важливі корисні знайомства. Той, хто не заміжня або не одружений, може зустріти свою долю.

Козеріг

Для Козерога цей час діяти, тому що останні два роки були не дуже вдалі, так що тепер треба бути активним, заробляти. Гроші Козероги отримають як результат зусиль, які вони докладали раніше. Швидше за все, дуже багато Козерогів змінили рід діяльності, і в 2021 році вони вже будуть отримувати від цього виграш.

Водолій

Водолії в 2021 році почнуть знайомитися самі з собою. І взагалі це їх Рік-Водоліїв, які відкриють себе з нового боку. Всі надії тільки на них, вони можуть організувати людей, згуртувати однодумців, зібрати команду. Якщо Водолії перебувають у відносинах, у них можливе поповнення в родині.

Риби

Риби в 2021 році будуть підбивати підсумки, аналізувати минулі дії, помилки і планувати майбутнє. Швидше за все, вони захочуть шукати сенс життя, будуть бажати усамітнення і духовного розвитку. Можливо, навіть захочуть виїхати далеко-далеко.

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Автор: УНІАН