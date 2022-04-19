Новий зсув на небі, за словами астролога, несе великі і позитивні зміни.

28 квітня 2022 року планета Сатурн перейде в знак Водолія, а це вплине на людей найближчі три роки.

За словами ведичного астролога Владислава Поліщука, це ще один глобальний зсув на небі, вплив якого ми відчуємо не одразу. Але він несе великі і позитивні зміни.

Перехід Сатурна в знак Водолія може принести світу більше спокою, рівноваги, врегулювання конфліктів, прогнозує астролог.

За його словами, найближчі три роки будуть сприятливими для прибутку, бізнесу, нових знайомств, допомоги. Чим більше хорошого будемо робити в цей період, тим більше хорошого отримаємо, і навпаки, говорить астроексперт.

Також настає сприятливий час для реалізації амбіцій, додає Поліщук.

Раніше відома астролог Анна Карпєєва дала прогноз щодо війни в Україні. За її словами, у травні щось станеться на світовій арені.

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