Експертка стверджує, що зараз приймається якесь важливе рішення на рахунок України.

Карти таро кажуть, що вже в найближчому часі ситуація в Україні може стабілізуватися. Крім того, вони показали, що у Путіна почалися серйозні проблеми зі здоров'ям і навіть галюцинації. Про це заявила таролог Олена Бюн, зробивши свій розклад.

Точної дати, коли Україну перестануть бомбити, вона не назвала. Однак підкреслила, що перемога не за горами.

"Настане свято в Україні. Карти кажуть, воно не за горами. Свято, коли весь цей жах закінчиться і буде радість від того, що настануть мир, спокій, стабілізація цієї ситуації", - сказала Бюн.

Також фахівець зазначила, що зараз відбуваються якісь важливі рішення, а певну інформацію намагаються приховати від людей. Дана інформація може бути пов'язана з лідером країни-агресора.

"Найближчим часом відбудеться розкриття якоїсь важливої інформації. Зараз цю інформацію намагаються всіма силами тримати в таємниці. "Ми запитали (у карт, - ред) чи йдеться про Путіна", - уточнила таролог.

Олена Бюн також побачила по картах, що зі здоров'ям у Путіна серйозні проблеми, які вже запустили "незворотний процес".

"Карти кажуть що "бункерний", знаходиться сьогодні на межі. Він в дуже поганому самопочутті. І ще карти говорять про те, що в організмі бункерного пройшли процеси саморуйнування, які не підлягають вже ніякому відновленню. Він нині знаходиться в такому стані, що йому не говорять всієї правди про війну. Дві карти в поєднанні говорять, що йому зі здоров'ям зовсім погано. Ці ж карти говорять і про галюцинації", - розповіла таролог.

Нагадаємо, нещодавно астрологи назвали 3 знаки, у яких незабаром будуть проблеми з грошима.

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