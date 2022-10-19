Цими дронами регулярно бомблять мирні українські міста, тому жителів країни дуже хвилює це питання.

Відомий астролог Людмила Хомутовська дала новий прогноз щодо війни в Україні. Вона уточнила, наскільки сильною є загроза від дронів-камікадзе, які відносно недавно з'явилися на озброєнні у Росії.

Так, в інтерв'ю програмі Слави Дьоміна Хомутовська підкреслила, що про точну кількість сказати важко. Однак експерт-езотерик зазначила, що обстріли триватимуть.

"Я вам не скажу точну кількість, тому що в таро немає такого алгоритму. Але я можу сказати багато чи мало. Карти кажуть, що достатньо. Тому що десь поповнилися ще запаси", - сказала Людмила.

Вона також додала, що Росію ще будуть нашпиговувати цими дронами, оскільки був підписаний договір на величезну суму грошей. Однак це хід війни не змінить і перемога буде за Україною.

"Іран ще Росії надасть зброю. Там є певний договір. Вони отримали величезні гроші", - резюмувала Людмила Хомутовська у своєму новому розкладі.

Нагадаємо, названо найталановитіших людей за знаком Зодіаку.

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