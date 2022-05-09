Вони часто підкорюють серця представниць прекрасної статі своєю чарівністю і привабливістю.

Представники трьох знаків Зодіаку мають неймовірно привабливу зовнішність, користуючись якою вони стають улюбленцями жінок. Астрологи підкреслили, що найбільш сексуальними є Леви, Терези і Водолії.

Лев

Лев - цар звірів. Він звик бути першим, звик відчувати повагу і поклоніння з боку оточуючих. Саме тому народженим під цим знакам чоловікам вкрай важливо відчувати себе привабливим і бажаним, і для цього вони роблять все. Леви дуже люблять себе, дають собі тільки найкраще, а ще дуже піклуються про свій зовнішній вигляд, відточуючи образ до дрібниць. Від природи вони володіють неймовірною харизмою.

Терези

Чоловіки, народжені під знаком Терезів, привертають увагу жінок своїм голосом.

Також нерідко їхньою сильною стороною в зовнішності стають руки. Терези також люблять бути щедрими у всьому, а їх хоробрість і розсудливість - те, що приваблює протилежну стать.

Водолій

Водолії володіють особливим еротичним шармом, який полягає в їх зворушливості і бажанні тримати все під контролем. У ліжку Водолії чутливі і ніжні. У зовнішності сексуальність представників даного знака Зодіаку підкреслюють густі брови і розкішна посмішка.

Нагадаємо, раніше були названі топ-троє найсексуальніших дівчат за знаком Зодіаку.

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