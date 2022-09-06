Ці представниці знаків Зодіаку точно знають що їм потрібно.

Астрологи розповіли про те, які знаки Зодіаку серед жінок відрізняються підступністю і хитрістю. Це не говорить, що їх варто назавжди викреслити зі свого життя, але зайва увага точно не завадить.

Скорпіон

Підступність - це друга натура цих осінніх знаків. Оточуючі люди легко оцінюють справжню сутність характеру цієї людини. Лякаючим (а іноді і захоплюючим) стає те, що ніколи не знаєш, на що очікувати від Скорпіонів в екстреній ситуації або під час конфлікту.

Стрілець

Попри те, що ці жінки дуже підступні, вони ще й дуже балакучі. Тому якщо вони вирішують комусь помститися, то про це неодмінно дізнаються всі навколо.

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Сильна сторона жінок-Стрільців - це їхнє вміння втиратися в довіру і змушувати оточення сліпо вірити собі.

Риби

Ці люди по праву отримують "золото" в рейтингу найпідступніших, хитрих, мстивих і часом навіть брехливих. У той час, коли вони дивляться вам в очі і посміхаються, насправді у них в голові вже купа хитрих планів, як обіграти вас в тій чи іншій справі. Поруч з ними слід завжди бути на сторожі і не слід підпускати Риб до себе занадто близько.

Нагадаємо, названо найбільші мудрих чоловіків за знаком Зодіаку.

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