У перших числах нового 2021-го року особливо пощастить представникам трьох знаків Зодіаку.
Про це пише slovofraza.
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Піднесений настрій Овна матиме під собою реальну основу. На роботі вдасться закінчити з масштабними проектами, а вдома запанує взаєморозуміння і любов.
Терези
Терези зможуть досягти успіху на будь-якому терені. Астрологи рекомендують не забувати про баланс – не лінуйтеся, але й справами себе на навантажуйте. Оживити стосунки допоможуть спонтанні поїздки, який-небудь неординарний відпочинок у січні.
Козоріг
У суботу та неділю ви отримаєте цікаву пропозицію, над якою будете думати кілька днів. Уже дуже привабливими виявляться перспективи! Можна й потрібно радитися з близькими людьми, а на адресу другої половинки висловлюйтеся обережно. Не перевтомлюйтеся, працюйте собі на втіху, не забуваючи відпочивати.
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