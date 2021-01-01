Початок нового року буде дуже вдалим для трьох знаків Зодіаку.

У перших числах нового 2021-го року особливо пощастить представникам трьох знаків Зодіаку.

Про це пише slovofraza.

Піднесений настрій Овна матиме під собою реальну основу. На роботі вдасться закінчити з масштабними проектами, а вдома запанує взаєморозуміння і любов.

Терези

Терези зможуть досягти успіху на будь-якому терені. Астрологи рекомендують не забувати про баланс – не лінуйтеся, але й справами себе на навантажуйте. Оживити стосунки допоможуть спонтанні поїздки, який-небудь неординарний відпочинок у січні.

Козоріг

У суботу та неділю ви отримаєте цікаву пропозицію, над якою будете думати кілька днів. Уже дуже привабливими виявляться перспективи! Можна й потрібно радитися з близькими людьми, а на адресу другої половинки висловлюйтеся обережно. Не перевтомлюйтеся, працюйте собі на втіху, не забуваючи відпочивати.

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Автор: УНІАН