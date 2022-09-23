Їм варто чекати на щастя, достаток і процвітання.

Астрологи розповіли, яким двом знакам Зодіаку кінець 2022 і початок 2023 року принесе позитивні зміни і хороші перспективи. Подробиці читайте в нашому матеріалі.

Близнюки

Попри те, що в грудні цього року і частково січні наступного Близнюки практично віч-на-віч зустрінуться з серйозними життєвими проблемами, в цілому рік буде дуже спокійним, цікавим і щасливим.

Чекати їм варто на зміни в сімейному плані. Це може бути як зміна цивільного статусу сім'ї (шлюб), так і поповнення в родині.

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Астрологи радять Близнюкам перестати відкладати їхнє життя на потім, а нарешті почати насолоджуватися моментом, жити "тут і зараз".

Скорпіон

Другий головний щасливчик - це уродженець осені. Положення планет говорить про те, що яскраву особистість Скорпіоном вдасться підкреслити в 2023 році. Це може бути нова робота, нове захоплення або навіть свій бізнес. Пов'язана діяльність буде безпосередньо з творчістю.

Також пощастить їм і в плані особистого життя: буде багато яскравих побачень, любов, позитивні емоції, радість і пристрасть.

Нагадаємо, 2023 рік повністю змінить життя цих знаків Зодіаку.

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