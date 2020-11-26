Головним щасливчиком грудня стане Стрілець.

Останній місяць 2020 року вже на порозі. Астрологи розповіли, кому пощастить у грудні такого складного 2020-го року.

Про це пише slovofraza.

Головним щасливчиком грудня стане Стрілець. По-перше, у них буде достатньо грошей, щоб витрачати їх на себе, не економлячи. По-друге, їм вдаватимуться всі ризиковані і спонтанні витівки. Стрільцям не доведеться докладати зусиль для успіху - їм буде везти на рівному місці.

СКОРПІОН

6 грудня трин Нептуна і Венери в Скорпіоні принесе удачу в любові і грошах людям цього знака. Їм буде везти в любові, тому що вони будуть магнетично привабливими, і, одночасно, дуже чутливими до інших людей. Вони будуть бачити, хто їх по-справжньому любить. Що не завадить їм мати неймовірну інтуїцію на гроші. У грошах вони будуть просто казково везучими-гроші будуть приходити до них самі, а Скорпіони будуть відчувати, де в який момент потрібно опинитися.

КОЗЕРІГ

В самому кінці місяця, 25 грудня трин Урана і Меркурія в Козерозі зробить Козерогів везучими. Їх удача буде несподіваною і блискавичною – ще хвилину тому життя було звичайним і передбачуваним, і раптом все змінилося і Козероги тільки потім усвідомили, що їм значно пощастило.

Трин Меркурій-Уран пов'язаний з новим корисним знайомством, несподіваним осяянням, вдалою інтелектуальною знахідкою, успіхом у навчанні, зустріччю або новинами у вкрай потрібний момент, вдалою поїздкою або переїздом, а також вдалим онлайн бізнесом. Може в одну мить помінятися на краще соціальний статус, місце проживання, заробіток, поведінка, життєва позиція і навіть зовнішність.

ЛЕВ

Крім Козерогів, 25 грудня трин Урана і Меркурія принесе користь Левам. У них теж відбудеться різка трансформація особистості через несподіванку, з якою вони зіткнуться. Але їх удача буде більш вузьконаправленою і позначиться, в основному, на робочих моментах. Наприклад, Леви перейдуть на краще місце.

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Автор: УНІАН