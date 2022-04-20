Орест Стафійчук назвав кілька міст, які можуть бомбити російські окупанти.

Український мольфар Орест Стафійчук склав прогноз для України і з'ясував, що перша фаза війни добігає кінця. Але розслаблятися ще рано, оскільки російські окупанти знову можуть почати бомбардування деяких українських міст.

За словами експерта, під загрозою можуть опинитися Одеса, Дніпро і Кременчук. На Західній Україні буде безпечніше, тому там можна сховатися.

Також Стафійчук зазначив, що війна в Україні триватиме ще півроку, а почне сходити нанівець тільки на початку жовтня 2022 року.

Крім того, за словами мольфара, Україна переможе в цій війні, а на Росію чекає крах. Країна-агресор буде змушена визнати свою поразку.

Нагадаємо, раніше астролог попередила українців про масштабний обстріл на Великдень.

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