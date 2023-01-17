Астролог Ольга Медвецька: Весна 2023 року принесе події, які можна назвати переможними

Астролог Ольга Медвецька в інтерв'ю УНІАН розповіла, що чекає на українців до кінця зими, чи намагатиметься Росія знову наступати, коли стабілізується ситуація з електроенергією, та яка небезпека нависла над президентом Володимиром Зеленським.

Україна вже пережила половину цієї зими – під постійними обстрілами, з непрогнозованими відключеннями електроенергії та тепла… Ольго, скажіть, будь ласка, що чекає на нас до кінця зими - в січні та лютому?

Близько 20-х чисел січня, скоріш за все, буде спроба нового прориву Росії, чи іншої ескалації. Але нічого у них не вийде. Дуже небезпечним днем буде 20 січня. У цю дату може бути скоєно замах на президента України Володимира Зеленського. Проте для нього все закінчиться добре.

Небезпеку й випробування для нашого народу очікуємо також близько 28 січня.

Наступний період підвищеної небезпеки - близько 10 лютого (приблизно з 5 по 15 число), через з’єднання Меркурій-Плутон. Це аспект великої небезпеки з повітря, а також ушкодження засобів комунікацій, ушкодження транспортних засобів й транспортних шляхів. Проте, з великою ймовірністю, цю атаку буде успішно відбито.

Які ключові події можуть статися найближчим часом?

Рух вперед України після 12 січня (це не означає, що одразу наступного дня, але вже починатимуть). Також ми отримаємо обіцяну зброю для боротьби з російською агресією. А ось ті новинки зброї, які нам наобіцяють до 18 січня, скоріш за все, доїдуть до нас не скоро, якщо взагалі доїдуть.

Чи вдасться нам звільнити окуповані території взимку чи навесні?

Однозначно вдасться. Великий успіх України буде у другій половині весни.

Зараз багато говорять про можливий наступ на Київ, зокрема з боку Білорусі. Що можете сказати з цього приводу?

Така спроба може бути зроблена ближче до кінця січня. Але вона буде або безрезультатною, або обрубаною на корені за найменшої спроби її здійснення. Тому киянам наразі не варто перейматися.

Що загалом відбуватиметься на фронті найближчим часом?

Взимку великих змін на фронті не передбачається. Найважливіші та наймасштабніші події відбуватимуться навесні, скоріш за все, починаючи з квітня.

Коли можуть припинитися відключення електроенергії?

Українці відчують полегшення свого становища з середини березня. Це буде пов’язано, зокрема, з поступовим покращенням енергетичної ситуації в країні. Адже сходитиме нанівець опозиція між транзитним Сатурном та натальною Венерою в карті України, а також Сатурн перейде нарешті у знак Риб, тобто важкий період Саде-Саті України потихеньку, але завершуватиметься.

Коли ми побачимо перші дзвіночки нашої перемоги? Чи скоро вона настане?

Весна цього року справді принесе події, які можна назвати переможними. Проте я не думаю, що це буде повне припинення війни. Однак основні "справи" для перемоги будуть зроблені якраз навесні 2023 року.

Діана Могилєвич