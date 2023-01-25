Астролог Яна Тимощук: У 2023 році в Україні буде багато смертей, Росія посилить війну

Астролог-таролог Яна Тимощук в інтерв'ю УНІАН розповіла, чи чекати українцям нових напастей у 2023 році, чи закінчиться війна після смерті Володимира Путіна, та коли окупанти залишать у спокої "гарячі" українські міста.

Вже кілька років українці не можуть жити у спокої. Спочатку коронавірус, далі локдаун, з ним пов’язаний, тепер – велика війна. Чи чекати ще на якісь нові напасті у 2023-му? Тобто, чи може бути ще гірше?

Якщо "підключати" астрологію до історії, то можна сказати, що катастрофи в історії траплялися якраз у певні роки… Рік Чорного Водяного Кролика – такий. Можуть бути і авіакатастрофи, і якісь питання в управлінні країною… Але мова не лише про Україну, іншим країнам також варто готуватись до біди. Наприклад, в Японії може бути цунамі. У РФ взагалі буде максимально неспокійно. Проте країна-агресор влаштовуватиме теракти, й це може вплинути на Україну…

Взагалі, варто чекати на небезпеку з води. Можливо, в Україні буде повінь. Або РФ може завдати ударів з Чорного моря. Також можливо, що рашисти вирішать підірвати дамби, що також призведе до повені й трагедій…

При цьому, я іноді говорю, що Бог поцілував Україну в плані її розташування. Територіально ми перебуваємо у чудовому місці, і масштабних катаклізмів у нас не буде.

Можете назвати найнебезпечніші місяці цього року?

З погляду астрології, це лютий, березень та квітень. А далі вже йдуть сприятливіші аспекти, якщо говорити про аркан "диявола", який випадає. Судячи з нього, через п’ятнадцять місяців з початку повномасштабного вторгнення активні бойові дії поступово припинятимуться.

Поки війна продовжується, кожному українцю хочеться знати, що буде з його містом. Розповісте про основні, ті, що часто "на слуху"?

Соледар - на жаль, Бог війни Марс активний. Там сильні "прильоти", боротьба. Поки це місто залишатиметься одним із найгарячіших. Випала карта "мечів", а це означає, що буде багато смертей.

Також окупанти не хочуть залишати Бахмут, вони там стоятимуть до останнього. Однак ЗСУ вдасться врівноважити ситуацію, ми наступатимемо, але не прямо зараз.

Новій Каховці одразу випала карта "Колісниця", що означає, що загарбники будуть наступати. Нам не вистачає зброї. Як тільки ми її отримаємо, зможемо захистити цю територію.

По Мелітополю йде енергія "диявола". Там можуть бути руйнування, Росія "стягуватиме" мобілізованих.

Харків. Карти показують цифру три. Тобто, найближчі три тижні ситуація там буде складною. ЗСУ готові до бою, але можливий ще один наступ.

Одеса – сильна. Але нам потрібне озброєння. Нам потрібні постачання зброї, щоб ми могли боронитися. Можуть бути "прильоти".

Щодо Львова, є провокації з боку влади. Випадає карта "Вежа" - можливий захід окупантів з боку Львова. Але все не так погано, ми вийдемо із цієї ситуації.

Карти показують, що у Вінниці на цей час ситуація не змінюватиметься. Але Росія готує два варіанти розвитку подій. Випадає і карта боротьби - вона вказує на непросту ситуацію. Україна готова до цього.

Щодо Києва, то загарбники не хочуть дати йому спокій. Летітимуть ракети, люди ховатимуться в укриттях. Ворог хоче буквально стерти столицю України на порох. Можливий наступ з боку Білорусі. Якщо є можливість, краще виїхати з міста.

Також "гарячими" точками є Запоріжжя, Оріхів, вся територія з боку Чорного моря, а також Волинь, Чернігівська область, Дніпро та Дніпропетровська область. Агресор може повторити удар, який був нещодавно.

Чи можуть окупанти захопити українські АЕС?

Така спроба буде – про це каже "Туз мечів". Але вона буде невдалою, бо йде потужна фінансова енергія. Наші партнери можуть допомогти розв’язати це питання.

Тобто можна припустити, що невдовзі відключення електроенергії припиняться?

Окупанти потраплятимуть по певних АЕС, особливо у лютому, березні та квітні. Однак є й чудові карти, які вказують на те, що ми впораємося з цим. Ситуація почне змінюватися після квітня 2023 року.

Скажіть, коли ми можемо звільнити всі наші окуповані території?

Мені снився сон, у якому я бачила два прапори – український та російський. Мені снилася трава, сонце. Це була тепла пора року. Можу сказати, що деокупація наших територій може розпочатися вже влітку. Проте ситуація може змінитися, якщо Україна вступить до якогось союзу. А така перспектива є вже з липня 2023 року.

Чи можемо ми сказати, що Україна переможе у війні вже у поточному році?

Є два сценарії розвитку подій. За песимістичним сценарієм Україна переможе у 2025 році, за оптимістичним – може й раніше. Нам потрібна зброя. Однак зараз ми не отримуємо її в тих кількостях, які потрібні для боротьби з російською агресією. Наприклад, ленд-ліз поки не діє.

До того ж Росія має плани щодо "обнулення" наших територій. Тобто, їм байдуже на людські життя, у них у пріоритеті - повна зачистка. Щоб протистояти їм, повторюся ще раз, нам потрібна зброя. Карти показують, що допомога може надійти протягом трьох місяців. Випадає і карта "Сонце", яка свідчить про те, що ми зможемо вистояти та перемогти.

Ще одне питання, яке цікавить багатьох: коли помре Путін?

Важливо розуміти, що після смерті Путіна війна не закінчиться тієї ж миті, чи наступного дня. Карти показують, що місце Путіна може зайняти ще жорстокіша людина, й ситуація буде ще гіршою. Якщо говорити конкретно про смерть диктатора, то на його натальній карті є кілька небезпечних дат - з 22 квітня (плюс/мінус два місяці) у нього транзитом проходить планета по восьмому будинку смерті. Він може заразитися якимось інфекційним захворюванням, яке вартуватиме йому життя, а може бути й отруєним близькими людьми. Але є ще один варіант - він може померти власною смертю у 2030 році.

Давайте ще поговоримо про нашого президента Володимира Зеленського. Зараз ним захоплюється увесь світ, але цікавить, чи на цьому фоні піде він на другий президентський термін?

Він має дуже великі шанси піти на другий термін, але є певні нюанси. Зеленський разом з Україною має пройти випробування. З ним ми зустріли коронавірус, з ним переживаємо війну. Однак, якщо дивитися натальну карту нашої країни, то можна побачити, що на посаді президента Зеленського може замінити воєначальник.

Валерій Залужний?

Так, він має дуже великі шанси. Я дивилася його натальну карту, і в нього переможне Сонце у Леві. Він перемагає на полі бою та автоматично стає президентом. Однак лише у тому випадку, якщо на другий термін не піде Зеленський. До речі, Зеленський може обійняти якусь важливу посаду за кордоном. З політики він точно не піде, але він буде кориснішим в інших напрямках.

А що ви можете сказати щодо відставки Олексія Арестовича?

Він – кармічна людина, людина-місія. Він займатиметься тим, чим хоче, завжди йтиме у наміченому напрямку. Він давно збирався піти у відставку. Також він дуже добре розуміється на психології людей, зараз Арестович налаштовується на більше.

Зараз все частіше можна почути, що Україні варто завдавати ударів по місцях скупчення російської бойової техніки, зброї, навіть якщо вона розташовується на території Росії. Скажіть, варто чекати на "бавовну" у РФ?

Сто відсотків, адже стихія вогню у Росії максимально висока.

Проте Україна – не про це. Ми – мир. Україна може завдавати ударів по Росії, коли отримає достатню кількість зброї, й лише у відповідь на обстріл наших міст. Тобто, якщо вони вдарять по Києву, ми у відповідь битимемо по Санкт-Петербургу, або Москві.

Якою буде відповідь Росії на удари?

Вони тільки посилюватимуть свої дії, знущатимуться. Випадає карта "Верховної жриці", яка говорить про те, що шамани продовжуватимуть свою діяльність.

Що це означає?

Якщо ми бачимо якісь дуже гарячі точки і не можемо знайти вихід із цієї ситуації, значить, там є сильний магічний вплив.

Можете спрогнозувати, чи зможуть українці знову зажити безтурботно?

Нам буде дуже важко у післявоєнний час. Але ми відбудуємось. У нас з'являться "розумні" містечка, буде багато нових комунікацій. Наш народ стане по-справжньому сімейним, буде більше чуттєвості. Україна добре заживе, але на це потрібен час.

Діана Могилєвич