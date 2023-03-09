Астролог Яна Тимощук: Росія готує дуже багато пасток. Тому березень – не найкращий час для нашого наступу на Крим

Астролог Яна Тимощук в інтерв'ю УНІАН розповіла, якою буде весна 2023 року для України, чому "гарячі" нині точки на фронті може чекати "обнуління", коли варто планувати контрнаступ на Крим та чи переможе Україна вже цього року.

Яно, розкажіть, що чекає на нас цієї весни?

Запекла боротьба під знаком Овна, який керується Марсом. Ми матимемо, на жаль, дуже серйозні бойові дії, зіткнення, активізацію на окупованих територіях. Випала карта, яка показує, що там є якийсь "цар", і він почувається досить впевнено. Ще випала карта "Самітник", яка говорить про те, що ми займатимемо оборонну позицію, бо ворог готуватиме підступи, будуть провокації. Є загроза високим будинкам, атомним електростанціям. Тому будьте дуже обережні.

Багато людей можуть відчувати обмеження. Швидше за все, це стосується втрат – житла, чи якихось благ. Таке відчуття, що ми кричатимемо про допомогу, тому що відчуватимемо брак сил, падіння духу.

При цьому, цієї весни вищі сили будуть прихильні до нашої землі. Тобто голодними ми не залишимось. Але навіть якщо буде щось, пов'язане з голодом, то це буде штучним.

Також навесні 2023 року буде багато зустрічей: наші партнери – президенти інших країн, культурні діячі, відвідуватимуть Україну.

Які дати можуть бути переломними?

До 10 березня буде переломний період через сильний вплив Місяця, буде повня. Потім - сонячне та місячне затемнення, після 20 квітня. Особливо важливе сонячне затемнення, яке може впливати на розум людей, на владу. Сонце спалює, можна побачити сильну стихію вогню – ядерні боєголовки, руйнування.

Також будуть переломні дні з 15 по 25 липня та з 10 по 15 серпня. Перелам на фронті, або перестановки на політичному полі.

Але навесні ситуація буде така: те, що не може існувати як раніше, завершується, і ми йдемо в нове. Весна буде вогненною та трансформаційною.

Які регіони будуть залишатися під загрозою ракетних атак?

Однозначно, це окуповані області, зокрема Запорізький та Донецький напрямки. Є загроза для Києва. Ну, і Крим. Якщо ми туди збираємось наступати, то на велику перемогу нам чекати не варто. Росія готує дуже багато пасток. Тому березень – не найкращий час для наступу. Якщо ми хочемо отримати відмінний результат, це потрібно робити з початку липня. На той час у нас вже може бути достатньо зброї.

Чи може Росія окупувати ще якісь території?

Так, я бачу окупацію, зміцнення по тих областях, які вписані до Конституції Російської Федерації – Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька області. Ці напрями окупанти намагатимуться утримувати. Не скрізь у них це виходитиме, тому вони братимуть якісь нові населені пункти.

Якої ситуації чекати у таких "гарячих точках", містах, за які ведуться запеклі бої? Як, наприклад, Бахмут?

У Бахмуті дії агресора будуть максимально руйнівними. Є наказ не відступати з цієї території до кінця. Буде наведення страху, мордор, ситуація найскладніша в енергії диявола. Небезпека, яку я тут відчуваю, - вода. Можуть бути прориви дамб…

Загалом цієї весни ми побачимо нетрадиційні методи ведення війни. Може бути застосована хімічна зброя, ядерні боєголовки. Буде величезна кількість смертей, тотальне очищення території. Місто може перетворитися на пустелю, там живого місця не залишиться.

Нам не вистачає ресурсів та зброї, але ми також маємо наказ утримувати Бахмут. Думаю, що одна зі сторін вийде переможцем звідти. Дай Боже, щоб українська.

А чого чекати, наприклад, у Новій Каховці?

По картах видно, що люди дуже хочуть повернутися додому, до своєї землі, вони прямо відчувають це. У цьому місті ситуація буде легша, ніж у Бахмуті.

Мелітополь?

Ще будуть активні бойові дії. Якщо оцінювати за бальною системою від 1 до 10, то Бахмут – це 10, Нова Каховка – 7, Мелітополь – 8.

Що можете сказати з приводу Маріуполя?

Окупанти міцно вчепилися в Маріуполь, укорінюються там. Вони не бажають відходити. Схожа ситуація й на інших окупованих територіях. Йде енергія вогню. Таке відчуття, що росіяни беруть своє великою кількістю смертей. Така собі "м'ясорубка", виснажуватимуть людей.

Чи зможемо ми звільнити ці міста від окупантів?

Йде енергія повного обнуління цих міст. І випадає карта "Вищий суд", яка говорить про те, що врешті-решт ми повертатимемося в ці точки, встановлюватимемо свій контроль. Але поки що це досить складно зробити.

Чого варто чекати столиці, Києву?

Окупанти здійснюватимуть провокації, можуть бути ракетні атаки. Але такого наступу, як 24 лютого 2022 року, ми вже не побачимо. В Україну може зайти додаткова допомога у вигляді якихось військ з боку інших держав. Це кардинально змінить перебіг подій. Тобто, якщо країни-партнери почнуть включатись, то у нас зміниться стратегія.

Чи можете спрогнозувати, коли закінчиться війна в Україні?

Навесні ми знатимемо точно, у який бік ми рухаємось. Це сторона створення, перспектив, розв’язання питань щодо нашої перемоги, або, навпаки, скотимося вниз. У нас має бути якийсь конкретний план. Але поки що я не бачу остаточної нашої перемоги. Думаю, це буде не раніше 2025 року.

При цьому, для України розпочнеться чудовий період з квітня 2023 року. Цілий рік ми реально зможемо наступати. Україна може укласти важливий військовий союз у серпні-вересні 2023 року. Може бути домовленість з якоюсь країною про співпрацю.

А що цієї весни чекає на Росію?

На них чекає боротьба, зіткнення різних думок, хвилювання в народі. Можуть бути проблеми з економікою, людей утискатимуть. Однак влада стверджуватиме, що все добре, що всі плани щодо "СВО" вони виконали й готові йти далі.

Діана Могилєвич