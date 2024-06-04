'Нові хвилі мобілізації в Україні неминучі', - мольфар Макс Гордєєв

Мольфар Макс Гордєєв в інтерв'ю УНІАН розповів, які ключові події відбуватимуться в Україні найближчим часом, чи посилимо ми ППО, чи буде новий наступ Росії, та що буде з енергетикою.

Максе, давайте почнемо з питання, яке цікавить всіх українців: чи закінчиться цього року війна?

Мені здається, що закінчення війни ще далеко. Війна в Україні стала не просто регіональним конфліктом, а глобальною точкою напруги. Москва, Київ, Вашингтон і Брюссель продовжують формувати перебіг подій. Найближчими місяцями можна очікувати посилення бойових дій, і ймовірно, що війна не закінчиться у 2024 році. Політична і військова ситуація в Росії, а також ступінь міжнародної підтримки України будуть ключовими факторами, що визначатимуть тривалість конфлікту. Водночас дух українського народу залишається непохитним, і їхня рішучість боротися за свою свободу буде важливим елементом у досягненні миру.

Чи зможуть українські війська повернути всі окуповані території у 2024 році?

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Є безліч чинників, які впливають на це питання. Незважаючи на значні зусилля українських військ і підтримку Заходу, повне звільнення всіх окупованих територій у 2024 році малоймовірне. Війна - це довгий процес, і звільнення територій потребує не лише військової сили, а й часу для стабілізації та відновлення контролю. Однак, часткові успіхи можливі, особливо якщо Україна отримає додаткові поставки сучасної зброї та збільшить свої внутрішні виробничі потужності. Найімовірніше, що боротьба за повернення територій триватиме і в 2025 році.

Чи намагатиметься Росія розпочати новий наступ?

Бачу, що Росія продовжить свої спроби наступу. Брак навченого персоналу та ресурсів обмежує їхні можливості для значних наступальних дій. Однак, Росія може зосередитися на локалізованих наступальних операціях, особливо в стратегічно важливих регіонах, таких як Донбас і Південна Україна. Ці спроби будуть спрямовані на утримання захоплених територій і створення умов для подальших політичних і військових переговорів. Водночас, Україна продовжить зусилля з відновлення своїх позицій і зміцнення оборони.

Чи отримає Україна достатню підтримку від західних країн для продовження війни?

Підтримка з боку західних країн триватиме, але її обсяг та ефективність можуть варіюватися. Західні партнери усвідомлюють важливість підтримки України в її боротьбі проти російської агресії, однак внутрішні політичні та економічні чинники в самих західних країнах можуть впливати на рівень цієї підтримки. Рішення, ухвалені у Вашингтоні, Брюсселі та інших столицях, будуть ключовими в забезпеченні тривалості та інтенсивності військової та фінансової допомоги Україні. Важливо також зазначити, що Україна сама докладає значних зусиль для збільшення своєї внутрішньої виробничої потужності та зміцнення своєї армії.

Які ключові події можуть вплинути на перебіг війни в найближчі місяці?

Найближчими місяцями кілька ключових подій можуть суттєво вплинути на перебіг війни. По-перше, весняно-літній контрнаступ України матиме вирішальне значення. Успіхи або невдачі на цьому фронті можуть змінити баланс сил і вплинути на подальшу стратегію як України, так і Росії. По-друге, політичні події в західних країнах, включно з виборами та змінами в урядовій політиці, можуть змінити рівень і характер підтримки України. По-третє, внутрішні протести і соціальні напруження в Росії можуть послабити її військові зусилля. Ці фактори, поряд із дипломатичними ініціативами та міжнародними санкціями, відіграватимуть важливу роль у формуванні майбутнього конфлікту.

Чи буде НАТО більш активно втручатися в конфлікт?

Пряме втручання НАТО малоймовірне, проте організація продовжуватиме посилювати військову і матеріальну підтримку України. Постачання зброї, навчання українських військових і розвідувальна допомога триватимуть. НАТО також може збільшити присутність своїх сил у Східній Європі для стримування можливої агресії Росії. Такі заходи будуть спрямовані на зміцнення оборонних спроможностей України та демонстрацію солідарності альянсу.

Як вплинуть на війну нові санкції проти Росії?

Нові санкції продовжать чинити тиск на російську економіку, зменшуючи її здатність фінансувати військові дії. Ці заходи створять додаткові труднощі для російської промисловості та фінансової системи, посилюючи внутрішні економічні проблеми. Однак, вплив санкцій на бойові дії може бути обмеженим, оскільки Росія шукає шляхи обходу санкційних обмежень і зміцнює свої внутрішні ресурси. Водночас, санкції можуть сприяти зростанню невдоволення серед російського населення та збільшенню політичного тиску на керівництво країни.

Чи вдасться Україні поліпшити свою систему ППО?

Україна вже робить значні кроки в поліпшенні своєї системи протиповітряної оборони. Поставки західних систем ППО, таких як Patriot і F-16, істотно зміцнять можливості України в захисті від російських ракет і авіації. Ці системи, разом з новими методами ведення бойових дій і поліпшеною координацією з союзниками, створять більш надійний щит над українськими територіями. У найближчому майбутньому Україна продовжуватиме інтеграцію нових технологій і навчання своїх військовослужбовців для підвищення ефективності ППО.

Чи буде Росія посилювати свої кібератаки на українську інфраструктуру?

Кібератаки залишаться важливим елементом стратегії Росії. Очікується, що вони посилюватимуться, особливо щодо критично важливої інфраструктури України, такої як енергетичні мережі, комунікаційні системи та урядові структури. Росія прагнутиме використовувати кіберзброю для дестабілізації ситуації в Україні та ослаблення її оборонних можливостей. Україна, своєю чергою, продовжуватиме посилювати свої кіберзахисні заходи та співпрацюватиме з міжнародними партнерами для запобігання та відбиття таких атак.

Якою буде ситуація на енергетичному фронті взимку 2024-2025 років?

Зима 2024-2025 років буде складною для України в енергетичному плані. Російські атаки на енергетичну інфраструктуру можуть спричинити значні перебої в постачанні електроенергії та тепла. Однак, міжнародна допомога та внутрішні зусилля з відновлення та зміцнення енергетичних систем допоможуть пом'якшити наслідки цих атак. Україна буде змушена вживати заходів з економії енергії та розробки альтернативних джерел енергії для забезпечення стабільності в зимовий період. Підтримка союзників, включно з постачанням енергоносіїв і обладнання, відіграватиме ключову роль.

Чи зможе Україна збільшити виробництво зброї та боєприпасів?

Україна вже почала нарощувати виробництво зброї та боєприпасів, але цей процес потребуватиме значних інвестицій і часу. Міжнародна допомога у вигляді технологій, обладнання та фінансових ресурсів буде критично важливою для збільшення виробничих потужностей. Українська оборонна промисловість прагнутиме до самозабезпечення, але на шляху до цього стоятимуть численні виклики, включно з проблемами з логістикою та постачанням сировини. У довгостроковій перспективі, успішне збільшення виробництва зброї допоможе Україні більш ефективно захищати свої території та проводити наступальні операції.

Чи будуть нові хвилі мобілізації в Україні та Росії?

Нові хвилі мобілізації в обох країнах здаються неминучими. Війна продовжує вимагати значних людських ресурсів, і обидві сторони будуть змушені призивати нових солдатів для підтримки боєздатності своїх армій. В Україні мобілізація супроводжуватиметься патріотичним піднесенням і підтримкою суспільства. У Росії мобілізація може зустріти більший опір і невдоволення серед населення, що може призвести до збільшення протестів і дестабілізації внутрішньої обстановки. Цей фактор може послабити російські військові зусилля і створити додаткові проблеми для керівництва країни.

Наскільки ймовірні протести в Росії через війну?

Протести в Росії стають дедалі ймовірнішими в міру продовження війни і погіршення економічної ситуації. Соціальна та економічна напруга, викликана санкціями і військовими втратами, посилюватиметься, що може призвести до зростання невдоволення серед населення. Незважаючи на жорсткі заходи контролю та придушення протестів, влада може зіткнутися з масовими демонстраціями та акціями непокори. Ці протести можуть послабити позиції російського керівництва та створити додаткові виклики для продовження військової кампанії.

Які дії зробить Україна для звільнення Криму?

Україна буде зосереджена на багатоетапній стратегії для повернення Криму. Військові операції будуть спрямовані на руйнування логістичних і стратегічних об'єктів Росії на півострові. Це може включати удари по військових базах, транспортних вузлах та інших важливих об'єктах. Дипломатично Україна прагнутиме заручитися підтримкою міжнародної спільноти для посилення тиску на Росію. Це може включати заклики до додаткових санкцій і міжнародних дій, спрямованих на ізоляцію Росії. Ймовірно, Україна також використовуватиме інформаційні кампанії для підриву морального духу російських військ і місцевого населення, переконуючи їх у неминучості повернення півострова під український контроль. Крим завжди був і залишається символом боротьби за свободу і незалежність, і український народ прагнутиме повернути його, використовуючи всі можливі засоби.

Як зміниться тактика України у 2024 році?

Україна адаптує свої тактики, впроваджуючи нові методи і технології. Збільшення використання безпілотників для розвідки та ударів по цілях, застосування високоточної зброї та покращення координації із західними союзниками стануть ключовими елементами. Крім того, Україна активно працюватиме над поліпшенням своїх оборонних здібностей, включно зі зміцненням своїх позицій і створенням нових укріплень. Тактика малих груп і партизанська війна також можуть стати важливими елементами стратегії. Головною метою буде нанесення максимальної шкоди противнику за мінімальних втрат для своїх військ. Україна також активно використовуватиме кібервійну для дестабілізації російських систем управління і зв'язку, що дасть змогу послабити противника і створити додаткові можливості для наступу.

Чи триватимуть бої в Донбасі?

Бої в Донбасі триватимуть, оскільки цей регіон залишається стратегічно важливим для обох сторін. Росія прагнутиме утримувати свої позиції, а Україна - продовжувати наступальні операції для звільнення окупованих територій. Очікується, що бойові дії будуть інтенсивними і затяжними, за участю важкої артилерії, танків і авіації. Україна прагнутиме зруйнувати лінії постачання і командні пункти противника, в той час як Росія зміцнюватиме свої оборонні позиції і намагатиметься утримувати захоплені території. Донбас - це серце конфлікту, і боротьба за нього буде жорстокою і безперервною. Важливо також враховувати гуманітарний аспект, оскільки бойові дії продовжують чинити важкий вплив на цивільне населення регіону.

Якою буде роль безпілотників у війні?

Роль безпілотників у війні значно зросте. Вони стануть ключовим інструментом для розвідки, спостереження і нанесення ударів по важливих цілях. Безпілотники дадуть змогу українським військам отримувати точні дані про переміщення і позиції противника, а також завдавати високоточних ударів по ключових об'єктах. Використання безпілотників також зменшить ризик для людського життя, оскільки багато завдань, які раніше виконували люди, тепер будуть вирішуватися за допомогою дронів. Росія, зі свого боку, також активно використовуватиме безпілотники для своїх цілей, що створить нові виклики для української ППО. Війна дронів стане важливим елементом конфлікту, і успішне використання цієї технології може істотно вплинути на результат бойових дій.

Яку допомогу нададуть США та ЄС наступного року?

США та ЄС продовжать надавати значну допомогу Україні у вигляді постачання зброї, фінансової підтримки та гуманітарної допомоги. США, ймовірно, збільшать постачання сучасних систем озброєння, включно з артилерією, ракетами та ППО. Фінансова допомога буде спрямована на підтримку української економіки та зміцнення оборонного потенціалу країни. ЄС також надаватиме значні фінансові ресурси та гуманітарну допомогу для підтримки населення України. Важливо, щоб Україна ефективно використовувала цю допомогу для досягнення своїх стратегічних цілей і продовжувала зміцнювати свої зв'язки із західними партнерами. Підтримка США та ЄС буде вирішальною в боротьбі за незалежність і суверенітет України.

Чи будуть подальші переговори між Україною та Росією можливими?

Переговори між Україною і Росією можливі, але малоймовірні до значних змін на фронті або внутрішньої ситуації в Росії. Обидві сторони продовжують дотримуватися своїх позицій, і умови для продуктивного діалогу поки що не дозріли. Однак, міжнародне співтовариство може зіграти важливу роль у сприянні переговорам і пошуку мирного рішення. Для цього потрібен значний тиск на Росію і гарантії безпеки для України. Мирні переговори будуть можливими лише за умови, що обидві сторони готові до компромісів і щирого прагнення до миру. Поки ж, війна триває, і обидві сторони готуються до подальших бойових дій.

Які прогнози щодо економічної ситуації в Україні у 2024 році?

Економічна ситуація в Україні залишиться складною, але стабільною завдяки міжнародній допомозі та зусиллям уряду з відновлення. Україна зіткнеться з низкою економічних викликів, включно з руйнуванням інфраструктури, зниженням промислового виробництва та необхідністю значних витрат на оборону. Однак, міжнародна підтримка, у вигляді фінансової допомоги та інвестицій, допоможе пом'якшити ці проблеми. Важливо, щоб український уряд продовжував реформи, спрямовані на поліпшення економічної ситуації та створення умов для довгострокового зростання. Підтримка малого та середнього бізнесу, залучення іноземних інвестицій і відновлення зруйнованої інфраструктури будуть ключовими пріоритетами. Економіка України відновлюватиметься повільно, але стабільно, і міжнародна допомога відіграє в цьому важливу роль.

Чи вдасться українській владі зберегти контроль над територією і населенням?

Українській владі вдасться зберегти контроль над територією і населенням, хоча це вимагатиме значних зусиль і ресурсів. Військові та поліцейські сили відіграватимуть ключову роль у забезпеченні безпеки та порядку на звільнених територіях. Уряд також працюватиме над відновленням інфраструктури, наданням гуманітарної допомоги та підтримкою місцевого населення. Важливо, щоб українська влада продовжувала підтримувати діалог з населенням, особливо в регіонах, які постраждали від бойових дій, і забезпечувала їхню участь у процесах відновлення. Єдність і підтримка населення будуть критично важливими для збереження контролю та подальшого розвитку країни.

Які соціальні та психологічні наслідки очікують на українців через війну?

Війна призведе до значних соціальних і психологічних наслідків для українського населення. Безліч людей відчувають стрес, травми та втрату близьких. Психологічна підтримка та реабілітація стануть важливими аспектами в повоєнний час. Важливо забезпечити доступ до якісної медичної та психологічної допомоги для всіх, хто постраждав від конфлікту. Війна також посилить соціальне розшарування і може призвести до збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб. Підтримка з боку держави та міжнародних організацій буде необхідна для пом'якшення цих наслідків і відновлення соціальної стабільності. Україна також потребуватиме програм соціальної інтеграції та допомоги сім'ям, які втратили годувальників.

Чи зможуть українські біженці повернутися додому?

Багато українських біженців зможуть повернутися додому, але це залежатиме від рівня безпеки та стану інфраструктури. Важливо, щоб уряд і міжнародні організації працювали над створенням умов для безпечного і гідного повернення. Це включає відновлення житла, забезпечення робочих місць і доступ до медичної допомоги та освіти. Деякі біженці можуть вирішити залишитися в країнах, які надали їм притулок, особливо якщо вони інтегрувалися в місцеве суспільство і знайшли роботу. Однак, для багатьох дім завжди залишатиметься на батьківщині, і вони прагнутимуть повернутися, щойно це стане можливим.

Якою буде ситуація з продовольством і сільським господарством в Україні?

Ситуація з продовольством і сільським господарством буде складною, але керованою. Війна завдала значної шкоди сільськогосподарським угіддям та інфраструктурі, що призвело до зниження виробництва. Однак, міжнародна допомога та зусилля з відновлення допоможуть пом'якшити наслідки. Уряд працюватиме над підтримкою фермерів і відновленням зруйнованої інфраструктури, включно з іригаційними системами та дорогами. Важливо також забезпечити доступ до насіння, добрив та інших необхідних ресурсів. Продовольча безпека буде пріоритетом, і міжнародне співтовариство відіграє важливу роль у наданні допомоги. Україна також буде прагнути до диверсифікації сільськогосподарського виробництва і поліпшення ефективності своїх агротехнологій.

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