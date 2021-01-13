У цей день прийнято не тільки щедрувати, а й проводити таємничі обряди.

За давньою традицією, в ніч з 13 на 14 січня зустрічають Новий рік за старим стилем. Це свято також називають Васильєвим ввечері, Меланією і Щедрим вечором. Одна з традиційних розваг цієї ночі пов'язана з ворожіннями. Незаміжні дівчата і молодь в Васильєву ніч проводили обряди, щоб дізнатися свою долю і залучити кохання.

Як гадати на Старий Новий рік

Проводити ворожіння потрібно після настання темряви. У кімнаті треба вимкнути світло і засунути штори, на стіл поставити запалену свічку. Розпустіть волосся перед ворожінням і розв'яжіть всі шнурки, вузли і ремені на одязі. Якщо дівчина ворожить на судженого - в будинку не повинно бути чоловіків.

Ворожіння на кільці, хлібі і гачку

Для цього обряду потрібно підготувати глибоку миску з дрібними предметами: камінням, шматками хліба, вугіллям, монетами тощо. У миску кладуть кільце, скибочку білого хліба і гачок для в'язання. Миску накривають рушником і струшують, а потім дівчата по черзі засовують руки під рушник і витягують один з трьох предметів. Витягнута річ підкаже, яким буде її майбутній чоловік. Якщо дістанеться кільце - чоловік буде красивим, попався хліб - чоловік буде багатий, а гачок віщує бідняка або убогого.

Ворожіння на зернах

У чашку або банку насипають жменю будь-якої крупи. Людина, що ворожить, має задумати одне питання, на яке можна відповісти "так" або "ні". Потім потрібно взяти в руку кілька зерен і перерахувати їх. Парна кількість означає позитивну відповідь на питання, а непарна - негативну.

Ворожіння на заміжжя зі свічками

Для обряду знадобиться миска з водою, половинка шкаралупи волоського горіха і маленька тонка свічка - по одній свічці і шкаралупі на кожну дівчину. Свічки потрібно вставити в шкарлупки, запалити їх і пустити плавати в миску. Чия свічка догорить швидше за всіх - та перша вийде заміж. А якщо свічка потонула, то дівчині в цьому році заміжня не бачити.

Ворожіння на ім'я нареченого

У ніч з 13 на 14 січня потрібно вийти на вулицю і запитати ім'я першого зустрічного чоловіка. Яке ім'я він назве - так і зватимуть майбутнього нареченого.

Ворожіння на характер судженого

Читайте такожНародні прикмети і звичаї 13 січня: що не можна робити в день МеланіїПеред сном під подушку дівчина повинна покласти під подушку 4 карти із зображенням всіх королів. На ранок відразу після пробудження потрібно навмання витягнути одну карту, яка підкаже характер майбутнього чоловіка. Якщо попадеться піковий король - чоловік буде старий і ревнивий, хрестовий король - запальний військовий, король черви - молодий і багатий, а бубновий король - пристрасний і бажаний.

Ворожіння на варениках

Господиня готує до вечері вареники з будь-якою начинкою і кладе в деякі з вареників певні предмети. Гості, яким попадеться вареник з "сюрпризом", по знайденому предмету визначать свою долю. Льодяник в начинці означає солодке життя, паперова купюра або монетка - несподіваний прибуток, цукерка - поповнення в родині, нитка - далеку подорож, гудзик - красиві обновки, горошина перцю - пристрасті і скандали, горішок - наявність двох залицяльників (або двох дівчат).

Ворожіння на голці і нитці

Візьміть три голки і три нитки - червоного, білого і чорного кольору. Вставте кожну нитку в голку і попросіть когось акуратно увіткнути нитки в ваш одяг на спині. Потім обережно витягніть одну голку. Червона нитка означає швидкий шлюб і народження дитини, біла - самотність, а чорна - нещасливий шлюб.

Ворожіння на крупах і яйці

Для ворожіння потрібно розставити в коло маленькі блюдця з різною крупою: гречкою, пшоном, рисом, манкою, вівсом і перловкою, а в окремий посуд налити води. Дівчата сідають за стіл і по черзі крутять сире яйце. Якщо яйце покотиться до гречки - суджений буде багатий, до пшона - блондин, до рису - буде одружений, до манки - наречений буде з півночі, до перловки - військовий, до води - дівчина буде багато подорожувати. Якщо яйце крутиться на місці - дівчина в цьому році заміж не вийде.

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Автор: Катерина Пулатова