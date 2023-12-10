Цієї зими варто бути дуже обережними.

Екстрасенс Яна Пасинкова визначила хід подій в Україні цієї зими. Карти Таро показали, що масовані атаки з боку Росії триватимуть.

Крім того, існує серйозна небезпека для житлових багатоповерхових будинків. За словами експерта, РФ буде наносити по них удари. Можуть бути руйнування.

"І не одна (небезпека, - УНІАН), а три. Звичайно, не дай Бог, щоб це сталося, але загроза є", - сказала Пасинкова в інтерв'ю УНІАН.

Відео дня

Вона додала, що зараз дуже важливо допомагати українській армії. Пасинкова переконана, що військові зможуть пережити цю зиму, якщо українці продовжать донатити і допомагати не словом, а ділом.

Також експерт сказала про те, що Україна продовжить отримувати допомогу від США, тому не варто панікувати з цього приводу. А ось що стосується F-16, у Пасинкової теж оптимістичний прогноз.

"На цей рахунок у мене відповідь краща, ніж можна собі уявити. Але я не можу цього говорити. Все, що ми отримаємо, ми будемо зберігати в секреті", - підсумувала екстрасенс.

Нагадаємо, раніше екстрасенс відповіла, чи переможе Україна у війні з Росією.

Вас також можуть зацікавити новини: