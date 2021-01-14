Поставте себе на перше місце, тому що ви цього заслуговуєте.

Астрологи розповіли, як залучити удачу на весь 2021-й рік за знаком Зодіаку.

Про це пише "Клубер".

ОВЕН

Зберігати спокій. Приймайте рішення обдумано, а не в пориві емоцій, щоб потім не шкодувати про наслідки.

ТІЛЕЦЬ

Поставте себе на перше місце, тому що ви цього заслуговуєте. Знайдіть час для себе і спробуйте розслаблятися за допомогою масажу і йоги.

Не витрачайте час на людей, які вам постійно лестять, часто у них за пазухою камінь. Приділіть більше уваги своїм справжнім друзям і родині.

РАК

Довіряй своїм інстинктам. Довіряйте собі і не дозволяйте іншим визначати ваш вибір.

ЛЕВ

Більше читайте і отримуйте нові знання. Вам потрібні книги, які надихають.

ДІВА

Цього року постарайтеся не бути рабом своєї кар'єри. Працюйте "з розумом". Знайдіть баланс у своєму житті.

ТЕРЕЗИ

Іноді потрібно сказати "ні". Люди, які вас дійсно люблять, зрозуміють. Почніть робити те, що приносить вам щастя, і не дозволяйте іншим визначати, що для вас добре.

СКОРПІОН

Цього року займіться новою справою або хобі. Наприклад, запишіться на кулінарні курси або курси письменницької майстерності. Вам потрібно стимулювати свій розум.

СТРІЛЕЦЬ

Не потрібно постійно тримати серце під замком. Не дозволяйте страху перешкодити вам зустріти гідну людину. А якщо у вас вже є відносини, попрацюйте над поліпшенням комунікації у вашому союзі.

КОЗЕРІГ

Це рік, коли Вам варто дізнатися краще дізнатися своє «я» і розсунути межі. Не відмовляйтеся від пригод, добре проведіть час з друзями і просто користуйтеся можливостями, які надає вам життя.

ВОДОЛІЙ

Приділяйте більше часу собі і тому, що вам дійсно цікаво. Частіше перебуваєте наодинці з собою і власними думками. Вам це необхідно для внутрішньої гармонії і розвитку.

РИБИ

Пора випустити на свободу творче начало. Перетворіть свою пристрасть на кар'єру. Робіть те, що дійсно надихає вас. Не піддавайтеся віянням моди і не йдіть на поводу у чужих бажань.

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Автор: УНІАН