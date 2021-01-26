Взаємодії планет в лютому – напружені, але це не означає, що обов'язково негативні.

Енергії лютого вузьконаправлені, тому що більшість планет, зосереджено в фіксованому знаку Зодіаку-Водолій. Відбувається підготовка і початок процесу переходу навколишньої дійсності на новий рівень.

Можна сказати, що починається нова ера в історії не тільки України, а й усього світу. Головне завдання на цей період-приймати нові життєві умови і змінюватися, знаходити нові перспективи і напрямки подальшого розвитку і зростання в сформованих ситуаціях по всіх сферах життя. Уран керує Водолієм, в якому більшість планет, що робить астрологічну погоду в лютому особливо напруженою, змушує боротися. Але такі умови формують особистість сильну зі стрижнем і суворої внутрішньою системою. Або, не пройшовши випробувань, людина отримує руйнування і переходить в положення примусу, його змушують, ставлять в жорсткі рамки, важкі і важкі умови, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

Таким чином, обставини лютого виховують і «вирощують» в людині особистість, стійку, реалізовану. Якщо людина не приймає нові умови, то буде пригнічений обставинами ззовні. Для людей витончених, ледачих, творчих, емоційних – Лютий складний. А для людей діяльних, усвідомлених – лютий виявиться дуже ресурсним.

Взаємодії планет в лютому – напружені, але це не означає, що обов'язково негативні. Високий ступінь мотивації є двигуном, що викликає у людини велику внутрішню напруженість або стрес, але несприятливі зовнішні обставини і перешкоди, підштовхують до дії і необхідності щось змінювати у своєму житті. Енергії планет в лютому можуть дати величезну силу, але при цьому від людини потрібно активність і усвідомлення шляхів, що ведуть до подолання труднощів і перешкод.

Овен

Обставини можуть "вимотати" вас і стати причиною заблокованої і витраченої енергії. Але якщо ви усвідомлена людина, сильний психічно і фізично, здатний впоратися з собою, то зовнішнє напруження дасть натиск і енергію. Направляючи її на реалізацію цілей, працюючи, часом, без сну і відпочинку, зрештою, ви зможете наполегливо подолати перешкоди. Успіх у лютому залежить від здатності конструктивно застосовувати потенціал напруги, яке виникає при взаємодії планет. У лютому просування вперед можливо, але доведеться долати перешкоди.

Тільки ті, хто здатний володіти своїми емоційними станами, зможе досягти задовільного результату від докладання зусиль. Багатьом трансформувати цю енергію важко, але необхідно сконцентруватися, визначити мету і діяти. Ті, хто знаходиться в пасивному стані, не бажає докладати зусиль, може опинитися в стресовій ситуації. Щоб звести до мінімуму можливі неприємності і зберегти психічне і фізичне здоров'я, необхідна витримка і самоконтроль. Найбільш важливим в лютому є вміння ясно сформулювати свої цілі і скласти план дій.

Близнюки

Меркурій, ваш управитель, знаходиться в ретро Русі до 21 лютого. Виникають затримки при підписанні документів і угод, в отриманні інформації або знань. Взагалі, негармонійний період для будь-якого виду розумової діяльності. Частіше, ніж зазвичай, виникають неприємності у фінансовій сфері, поломки засобів комунікації, електроніки, оргтехніки. Несподівані візити і дзвінки, часом, неприємні, що нагадують про проблеми минулого. Для здоров'я період підвищеної небезпеки, з'являються неприємні явища з боку нервової системи. Обставини змушують змінювати плани.

Рак

Перевтома і складності при спілкуванні з оточуючими, дають головні болі. Слід дотримуватися особливої обережності при користуванні приладами, транспортними засобами, електронікою, при водінні транспорту. Можливі несподівані події в будинку, неприємний поворот у відносинах з близькими і коханими, раптово виникають труднощі і розбіжності. Остерігайтеся прийняття необачних рішень, необдуманих вчинків. Погано протікає обговорення сімейних планів або особистих проблем. Можливі розриви відносин, розставання.

Лев

Багато несподіванок, особливо в сфері взаємин, що сприяє емоційній нестійкості. Може виникнути "любов з першого погляду «або можуть» відкритися очі" і людина, яка була весь час поруч і не розглядався інакше як друг, викличе інші, не дружні, а більш глибокі почуття. Поряд з цим, для сімейних відносин, напружений період. Почуття в лютому інтенсивні, насичені, здатні потрясти душу і перевернути життя. Фізичне перенапруження і бурхливі емоційні прояви, ведуть до фізичного та емоційного виснаження.

Діва

Намагайтеся бути терплячими, і ви зможете впоратися з неприємними обставинами в цей період. Не соромтеся перепитувати і перечитувати - це вбереже від можливих негативних наслідків. Ретроградний рух вашого управителя-планети Меркурій, робить особливий вплив на ваші думки, мова, взаємини з близькими. Багато чого протягом місяця, вам здається дивним, нелогічним. Щоб уникнути непорозумінь і конфліктів, дуже важливо тримати під контролем свої емоції і правильно розставляти життєві пріоритети – в лютому вони можуть змінюватися.

Терези

Чи не простий період для любовних відносин: охолодження почуттів, відстороненість, заклопотаність фінансовим становищем, прагнення до усамітнення, характерні для цього періоду. Повільно приймаються рішення, частіше робляться помилки в документах. Складнощі відбуваються при переговорах, в процесі навчання, при проведенні угод купівлі-продажу. Проте, можна досягти деякого поліпшення відносин з давніми партнерами. Обставини складаються найкращим чином для відновлення старих зв'язків – ділових, дружніх і любовних.

Скорпіон

Складнощі і проблеми цього періоду, врешті-решт, виявляться сприятливими. Якщо вам відмовили, якщо запізнилися кудись або сталося розставання з партнером, звільнення-не переживайте, це на краще. Не слід братися за підготовку і впровадження ділових контактів, а також торгових угод і переговорів про спільну роботу. Сприятливий період для відновлення давніх взаємин, будь-яких робіт, які не були закінчені раніше. Успішні невеликі поїздки за дорученням або справах, особливо туди, де вже були в минулому. У лютому можна вирішити суперечки або розбіжності з давніми партнерами шляхом переговорів.

Стрілець

Перша половина лютого-складний період. При спілкуванні з іншими слід постаратися зібрати всю свою стриманість. Будьте обережні при управлінні транспортом і роботі з гострими предметами, технікою. Особисті та сімейні відносини можуть істотно постраждати аж до розриву відносин, розмов про розлучення. У другій половині лютого ситуація значно поліпшується-обставини сприяють піднесеному, схвильованому настрою. Поновлюються або зміцнюються дружні зв'язки, любовні бажання знаходять своє втілення, в кращу сторону відбуваються зміни в сімейних і ділових відносинах.

Козеріг

Сприятливий місяць, в порівнянні з представниками інших знаків Зодіаку. Натхнення сприяє творчому самовираженню. Це період гармонії почуттів і насолоди, але також поліпшення побутових умов, прояснення існуючих ситуацій і поточних проектів. Правові, фінансові або управлінські справи будуть вирішуватися у вигідну, корисну для вас сторону, однак, можливі затримки з боку інших людей, деякі труднощі на стадії завершення. Третя декада місяця найбільш сприятлива, формуються спокійні, доброзичливі відносини з оточуючими.

Водолій

В цілому-вдалий місяць для вас. Зовнішній фон може бути дещо напружений, але серйозних неприємностей не станеться. Ефективна розумова робота, з'являється легкість в спілкуванні і любовних зв'язках, з'являється можливість приділяти багато часу сфері своїх інтересів. Вдається встановити різні корисні контакти і зав'язати цікаві знайомства. Сприятливий період для письмового спілкування, посередницької діяльності, торгівлі, переоформлення договорів, залагодження різних справ з владою і бізнесу будь-якого роду. Добре вдається планування, виношуються довгострокові проекти, вдало складаються взаємини з іноземцями або людьми іншої культури.

Риби

У першій половині лютого з'являються перешкоди в соціальному просуванні. Ви опиняєтеся в некомфортних умовах, виникають обставини, що порушують і гальмують трудову діяльність, а також будь-який діловий процес. Виникають затримки і перешкоди в процесі реалізації творчих практичних ідей, сучасних методів і технологій. Друга половина лютого-хороший період для проведення тренінгів, лекцій, онлайн-заходів. З'являються нові перспективи, успішно протікають різні ділові контакти і відносини, спілкування з іноземцями.

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Автор: УНІАН