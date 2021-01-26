Енергії лютого вузьконаправлені, тому що більшість планет, зосереджено в фіксованому знаку Зодіаку-Водолій. Відбувається підготовка і початок процесу переходу навколишньої дійсності на новий рівень.
Можна сказати, що починається нова ера в історії не тільки України, а й усього світу. Головне завдання на цей період-приймати нові життєві умови і змінюватися, знаходити нові перспективи і напрямки подальшого розвитку і зростання в сформованих ситуаціях по всіх сферах життя. Уран керує Водолієм, в якому більшість планет, що робить астрологічну погоду в лютому особливо напруженою, змушує боротися. Але такі умови формують особистість сильну зі стрижнем і суворої внутрішньою системою. Або, не пройшовши випробувань, людина отримує руйнування і переходить в положення примусу, його змушують, ставлять в жорсткі рамки, важкі і важкі умови, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.
Таким чином, обставини лютого виховують і «вирощують» в людині особистість, стійку, реалізовану. Якщо людина не приймає нові умови, то буде пригнічений обставинами ззовні. Для людей витончених, ледачих, творчих, емоційних – Лютий складний. А для людей діяльних, усвідомлених – лютий виявиться дуже ресурсним.
Взаємодії планет в лютому – напружені, але це не означає, що обов'язково негативні. Високий ступінь мотивації є двигуном, що викликає у людини велику внутрішню напруженість або стрес, але несприятливі зовнішні обставини і перешкоди, підштовхують до дії і необхідності щось змінювати у своєму житті. Енергії планет в лютому можуть дати величезну силу, але при цьому від людини потрібно активність і усвідомлення шляхів, що ведуть до подолання труднощів і перешкод.
Овен
Обставини можуть "вимотати" вас і стати причиною заблокованої і витраченої енергії. Але якщо ви усвідомлена людина, сильний психічно і фізично, здатний впоратися з собою, то зовнішнє напруження дасть натиск і енергію. Направляючи її на реалізацію цілей, працюючи, часом, без сну і відпочинку, зрештою, ви зможете наполегливо подолати перешкоди. Успіх у лютому залежить від здатності конструктивно застосовувати потенціал напруги, яке виникає при взаємодії планет. У лютому просування вперед можливо, але доведеться долати перешкоди.
Читайте такожАстролог склала гороскоп на тиждень 25-31 січняТілець
Тільки ті, хто здатний володіти своїми емоційними станами, зможе досягти задовільного результату від докладання зусиль. Багатьом трансформувати цю енергію важко, але необхідно сконцентруватися, визначити мету і діяти. Ті, хто знаходиться в пасивному стані, не бажає докладати зусиль, може опинитися в стресовій ситуації. Щоб звести до мінімуму можливі неприємності і зберегти психічне і фізичне здоров'я, необхідна витримка і самоконтроль. Найбільш важливим в лютому є вміння ясно сформулювати свої цілі і скласти план дій.
Близнюки
Меркурій, ваш управитель, знаходиться в ретро Русі до 21 лютого. Виникають затримки при підписанні документів і угод, в отриманні інформації або знань. Взагалі, негармонійний період для будь-якого виду розумової діяльності. Частіше, ніж зазвичай, виникають неприємності у фінансовій сфері, поломки засобів комунікації, електроніки, оргтехніки. Несподівані візити і дзвінки, часом, неприємні, що нагадують про проблеми минулого. Для здоров'я період підвищеної небезпеки, з'являються неприємні явища з боку нервової системи. Обставини змушують змінювати плани.
Рак
Перевтома і складності при спілкуванні з оточуючими, дають головні болі. Слід дотримуватися особливої обережності при користуванні приладами, транспортними засобами, електронікою, при водінні транспорту. Можливі несподівані події в будинку, неприємний поворот у відносинах з близькими і коханими, раптово виникають труднощі і розбіжності. Остерігайтеся прийняття необачних рішень, необдуманих вчинків. Погано протікає обговорення сімейних планів або особистих проблем. Можливі розриви відносин, розставання.
Лев
Багато несподіванок, особливо в сфері взаємин, що сприяє емоційній нестійкості. Може виникнути "любов з першого погляду «або можуть» відкритися очі" і людина, яка була весь час поруч і не розглядався інакше як друг, викличе інші, не дружні, а більш глибокі почуття. Поряд з цим, для сімейних відносин, напружений період. Почуття в лютому інтенсивні, насичені, здатні потрясти душу і перевернути життя. Фізичне перенапруження і бурхливі емоційні прояви, ведуть до фізичного та емоційного виснаження.
Діва
Намагайтеся бути терплячими, і ви зможете впоратися з неприємними обставинами в цей період. Не соромтеся перепитувати і перечитувати - це вбереже від можливих негативних наслідків. Ретроградний рух вашого управителя-планети Меркурій, робить особливий вплив на ваші думки, мова, взаємини з близькими. Багато чого протягом місяця, вам здається дивним, нелогічним. Щоб уникнути непорозумінь і конфліктів, дуже важливо тримати під контролем свої емоції і правильно розставляти життєві пріоритети – в лютому вони можуть змінюватися.
Терези
Чи не простий період для любовних відносин: охолодження почуттів, відстороненість, заклопотаність фінансовим становищем, прагнення до усамітнення, характерні для цього періоду. Повільно приймаються рішення, частіше робляться помилки в документах. Складнощі відбуваються при переговорах, в процесі навчання, при проведенні угод купівлі-продажу. Проте, можна досягти деякого поліпшення відносин з давніми партнерами. Обставини складаються найкращим чином для відновлення старих зв'язків – ділових, дружніх і любовних.
Скорпіон
Складнощі і проблеми цього періоду, врешті-решт, виявляться сприятливими. Якщо вам відмовили, якщо запізнилися кудись або сталося розставання з партнером, звільнення-не переживайте, це на краще. Не слід братися за підготовку і впровадження ділових контактів, а також торгових угод і переговорів про спільну роботу. Сприятливий період для відновлення давніх взаємин, будь-яких робіт, які не були закінчені раніше. Успішні невеликі поїздки за дорученням або справах, особливо туди, де вже були в минулому. У лютому можна вирішити суперечки або розбіжності з давніми партнерами шляхом переговорів.
Стрілець
Перша половина лютого-складний період. При спілкуванні з іншими слід постаратися зібрати всю свою стриманість. Будьте обережні при управлінні транспортом і роботі з гострими предметами, технікою. Особисті та сімейні відносини можуть істотно постраждати аж до розриву відносин, розмов про розлучення. У другій половині лютого ситуація значно поліпшується-обставини сприяють піднесеному, схвильованому настрою. Поновлюються або зміцнюються дружні зв'язки, любовні бажання знаходять своє втілення, в кращу сторону відбуваються зміни в сімейних і ділових відносинах.
Козеріг
Сприятливий місяць, в порівнянні з представниками інших знаків Зодіаку. Натхнення сприяє творчому самовираженню. Це період гармонії почуттів і насолоди, але також поліпшення побутових умов, прояснення існуючих ситуацій і поточних проектів. Правові, фінансові або управлінські справи будуть вирішуватися у вигідну, корисну для вас сторону, однак, можливі затримки з боку інших людей, деякі труднощі на стадії завершення. Третя декада місяця найбільш сприятлива, формуються спокійні, доброзичливі відносини з оточуючими.
Водолій
В цілому-вдалий місяць для вас. Зовнішній фон може бути дещо напружений, але серйозних неприємностей не станеться. Ефективна розумова робота, з'являється легкість в спілкуванні і любовних зв'язках, з'являється можливість приділяти багато часу сфері своїх інтересів. Вдається встановити різні корисні контакти і зав'язати цікаві знайомства. Сприятливий період для письмового спілкування, посередницької діяльності, торгівлі, переоформлення договорів, залагодження різних справ з владою і бізнесу будь-якого роду. Добре вдається планування, виношуються довгострокові проекти, вдало складаються взаємини з іноземцями або людьми іншої культури.
Риби
У першій половині лютого з'являються перешкоди в соціальному просуванні. Ви опиняєтеся в некомфортних умовах, виникають обставини, що порушують і гальмують трудову діяльність, а також будь-який діловий процес. Виникають затримки і перешкоди в процесі реалізації творчих практичних ідей, сучасних методів і технологій. Друга половина лютого-хороший період для проведення тренінгів, лекцій, онлайн-заходів. З'являються нові перспективи, успішно протікають різні ділові контакти і відносини, спілкування з іноземцями.
Вас також можуть зацікавити інші новини астрології:
- Глоба назвав трьох головних щасливчиків тижня за знаком Зодіаку
- Астрологи назвали знаки зодіаку, чиє серце завоювати найскладніше
- Гороскоп на 26 січня: що сьогодні чекає Овнів, Терезів, скорпіонів та інші знаки зодіаку
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram