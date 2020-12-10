Гороскоп для представниць знаків Зодіаку допоможе їм визначитися з цілями і дізнатися про те, в якій сфері життя їх наздожене удача.

Зовсім скоро настане 2021 рік, покровителем якого є Бик. Гороскоп для представниць знаків Зодіаку допоможе їм визначитися з цілями і дізнатися про те, в якій сфері життя їх наздожене удача.

Про це пише slovofraza.

Жінка-Овен

Представницям цього Знака в новому році пощастить в любові. Тим, хто знаходиться в пошуку другої половинки, не варто засиджуватися в чотирьох стінах, щоб не упустити свою долю. Також в новому році Овнам важливо підтримувати позитивний настрій, щоб не стати заручницями власної агресії і перепадів настрою. Почати рік астрологи рекомендують з глобальної чистки: варто викинути без жалю мотлох як з дому, так і з життя.

Дамам-Тільцям 2021 рік принесе удачу в кар'єрі. У літній період буде можливість поправити матеріальне становище, а відпустку астрологи рекомендують перенести на перші місяці осені. Почати рік варто з позитивного настрою, щоб справи сперечалися, а невдач не збуло місця в житті.

Жінка-Близнюки

Близнюкам 2021 рік припаде до смаку. Астрологи рекомендують вже зараз відточувати навички спілкування, збільшувати словниковий запас і готуватися до отримання нових знань. На початку року події в особистому житті будуть розвиватися неспішно, але до весни наберуть обертів, і дами повинні бути готові як до легкого флірту, так і до міцної любові. Літо буде часом кар'єрного росту, а до осені вдасться вирватися на заслужений відпочинок.

Жінка-Рак

Дамам-Ракам на початку року варто звернути увагу на свою енергетику і зайнятися її заповненням. Вправи допоможуть зберегти позитивний настрій, не піддаватися паніці і сумнівам. До весни відкриється друге дихання, і жінки-Раки зможуть не тільки навести порядок в житті, а й отримати нагороду за активну роботу. До тих, хто буде проявляти ініціативу, білий бик буде прихильний протягом усього року.

Жінка-Лев

Левицям астрологи рекомендують на початку року привести почуття до гармонії. Спокій буде головним супутником успіху, тоді як нервозність може стати історичною проблемою як в справах, так і в особистому житті. Динамічний і позитивний рік буде приносити удачу жінкам, які знають собі ціну, але не відмовляють у допомозі тим, хто дійсно її потребує.

Жінка-Діва

У Дів в новому році відкриється друге дихання, що призведе до успіхів в діловому середовищі. Астрологи рекомендують дамам не боятися проявляти наполегливість, щоб не залишитися в тіні більш успішних конкурентів. У сфері любові буде тимчасове затишшя, проте з настанням осені Самотні серця зможуть зустріти свою любов. Що стосується дорогих придбань, то їх найкраще перенести на кінець літа і початок осені.

Жінка-Терези

Дамам-Терезам на початку року енергетика зірок і планет подарує можливість розібратися з нагальними проблемами і позбутися від усього, що заважає щастю. У новому році астрологи рекомендують підвищувати самооцінку і більше часу проводити з близькими, щоб отримувати від них підтримку і заряджатися позитивним настроєм. Удача чекає Терезів і в любові: в літній період однаково пощастить і сімейним парам, і тим, хто шукає свою долю.

Жінка-Скорпіон

На Скорпіонів очікують приємні зміни в житті. Зірки допоможуть знайти щастя в особистому житті, забути про сварки і самотність. У весняний період дами повинні бути готові до рутинної роботи, яка, втім, принесе прибуток. Жінкам-скорпіонам не можна перевтомлюватися, інакше вони можуть надовго вийти з ладу. Своєчасний відпочинок і заповнення запасів енергії допоможуть залишитися на плаву протягом усього року.

Жінка-Стрілець

Жінкам-Стрільцям астрологи рекомендують почати рік з вирішення фінансових і робочих питань. З початку весни удача прийде в сфері особистого життя, і самотні серця зможуть знайти любов. Всім, хто знаходиться у відносинах, варто якомога більше часу проводити з коханими. Великі успіхи чекають цих жінок і в творчій сфері: розвиток прихованих здібностей принесе непогані дивіденди.

Жінка-Козеріг

Представницям Козерога астрологи рекомендують задуматися про зміну роботи. Наступаючий рік буде ідеальним для того, щоб зайняти нову посаду, перекваліфікуватися і навіть відкрити власну справу. У 2021 році не можна здавати назад і опускати руки, якщо щось піде не так. За чорною смугою обов'язково настане біла, і якщо активно боротися за щастя, то неприємності залишаться в минулому.

Жінка-Водолій

Жінкам-Водоліям астрологи пророкують рік, наповнений любов'ю. Пощастить цим дамам і в діловій сфері, якщо вони будуть вчасно вловлювати знаки долі і не стануть відмовлятися від додаткової роботи. Не завадить Водоліям і обережність, завдяки якій вийде розкусити ошуканців і маніпуляторів. Дорогі покупки дамам цього знака астрологи рекомендують здійснювати в середині літа і початку зими.

Жінка-Риби

Рибам на початку року варто зайнятися зміцненням біополя, щоб не стикатися з відтоком життєвих сил. Вони повинні бути уважні до подій, що відбуваються і не ризикувати даремно, інакше проблеми з'являться в сфері фінансів. Восени і взимку астрологи рекомендують не піддаватися спокусам і боротися з сумнівами, негативом і імпульсивністю.

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Автор: УНІАН