Найрізноманітніші вітальні рядки та святкові картинки з нагоди професійного свята працівників прокуратури.

Сьогодні, 1 грудня, в Україні відзначається День працівників прокуратури – вартових закону, уваги яких не уникне жодне порушення.

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікПрофесійне свято працівників прокуратури було встановлене 2 листопада 2000 року указом тодішнього президента Леоніда Кучми. Дата святкування була вибрана не випадково – саме цього дня, у 1991 році, Верховна Рада ухвалила закон України "Про прокуратуру", а також низку інших нормативних актів.

Відтоді щороку у перший день зими в Україні прийнято вітати зі святом усіх працівників прокуратури. УНІАН зібрав найрізноманітніші привітання у віршах і прозі, а також святкові картинки та листівки.

День працівників прокуратури – вірші та листівки

***

Прокурорів привітати

Хочу я в великий день.

І бажаю, щоб для щастя

Стали ви, як та мішень.

Щоб тягар завжди роботи

В дім свій гарний не несли.

І в добробут України

Вклад великий ви внесли.

Хай у справі благородній

Вам, добродії, щастить.

Вмійте завжди цінувати

Кожну дня прекрасну мить.

***

З Днем працівників прокуратури!

Будуть хай швидкими процеси,

Менше слів і більше буде діла,

Так би в Україні всі хотіли.

Від душі бажаємо у свято

Вдачі вам і радості багато,

Зважених і мудрих рішень в справах,

Захищати і відстоювати право!

***

Вітаю з Днем прокуратури!

Про успіх ваш ми всі вже чули.

Під силу Вам багато справ,

Ви — справжній професіонал!

Хай вгору йде Ваша кар’єра,

На гарні гроші буде щедра.

Хай щиро поважають люди

І все гаразд в житті хай буде!

***

Працівники прокуратури,

Нехай де-факто та де-юре

У справах завжди співпадають.

Зі святом! Щастя вам бажаєм!

Здоров’я, радості, достатку,

Дотримуйтесь завжди порядку

В робочих справах й особистих.

Кохання вам та оптимізму!

***

Хай правосуддя торжествує,

Хай править лиш закон.

Душа у світ мандрує

І не здається у полон.

Хай робота ваша сувора

Дає місце для щирих усмішок.

А фантазія ваша казкова

Літає в небі серед пташок.

***

Працівники прокуратури,

Із професійним святом вас!

Зламайте всі високі мури

Несправедливості й образ.

Хай буде затишок у домі,

У холодильнику — імбир.

Не буде місця суму й втомі,

У серці буде лад і мир.

Привітання з Днем працівників прокуратури у прозі та картинках

***

З Днем працівників прокуратури України. Бажаю бездоганного майстерства у пошуках істини та стовідсоткової впевненості у своїх ідеях. Нехай кожна справа відзначається успіхом, нехай кожен день дарує сили, вдачу, бадьорість та особисте щастя.

***

Вітаю з Днем працівників прокуратури України та хочу побажати суцільного везіння та вдачі у будь-якій справі, вірної інформації та стовідсоткової впевненості для праці, доброго настрою та великої мрії для життя.

***

Вітаю з Днем прокуратури України. Бажаю впевнених кроків до важливої мети, надійної інформації та бездоганного професіоналізму у твоїй діяльності, добробуту, проміння щастя, зірки надії, кола вірних друзів та любові сім’ї у твоєму житті.

***

День працівників прокуратури – це свято гідних, справедливих, мудрих та дуже важливих для нашої країни людей. Вітаю з професійним святом і хочу висловити повагу перед вашими найкращими рисами. Бажаю наснаги та сил, гідних колег та цікавих цілей в роботі та житті. Та найголовніше – простого людського щастя!

Вас також можуть зацікавити подібні матеріали:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН