Сьогодні, 1 грудня, в Україні відзначається День працівників прокуратури – вартових закону, уваги яких не уникне жодне порушення.
Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікПрофесійне свято працівників прокуратури було встановлене 2 листопада 2000 року указом тодішнього президента Леоніда Кучми. Дата святкування була вибрана не випадково – саме цього дня, у 1991 році, Верховна Рада ухвалила закон України "Про прокуратуру", а також низку інших нормативних актів.
Відтоді щороку у перший день зими в Україні прийнято вітати зі святом усіх працівників прокуратури. УНІАН зібрав найрізноманітніші привітання у віршах і прозі, а також святкові картинки та листівки.
День працівників прокуратури – вірші та листівки
***
Прокурорів привітати
Хочу я в великий день.
І бажаю, щоб для щастя
Стали ви, як та мішень.
Щоб тягар завжди роботи
В дім свій гарний не несли.
І в добробут України
Вклад великий ви внесли.
Хай у справі благородній
Вам, добродії, щастить.
Вмійте завжди цінувати
Кожну дня прекрасну мить.
***
З Днем працівників прокуратури!
Будуть хай швидкими процеси,
Менше слів і більше буде діла,
Так би в Україні всі хотіли.
Від душі бажаємо у свято
Вдачі вам і радості багато,
Зважених і мудрих рішень в справах,
Захищати і відстоювати право!
***
Вітаю з Днем прокуратури!
Про успіх ваш ми всі вже чули.
Під силу Вам багато справ,
Ви — справжній професіонал!
Хай вгору йде Ваша кар’єра,
На гарні гроші буде щедра.
Хай щиро поважають люди
І все гаразд в житті хай буде!
***
Працівники прокуратури,
Нехай де-факто та де-юре
У справах завжди співпадають.
Зі святом! Щастя вам бажаєм!
Здоров’я, радості, достатку,
Дотримуйтесь завжди порядку
В робочих справах й особистих.
Кохання вам та оптимізму!
***
Хай правосуддя торжествує,
Хай править лиш закон.
Душа у світ мандрує
І не здається у полон.
Хай робота ваша сувора
Дає місце для щирих усмішок.
А фантазія ваша казкова
Літає в небі серед пташок.
***
Працівники прокуратури,
Із професійним святом вас!
Зламайте всі високі мури
Несправедливості й образ.
Хай буде затишок у домі,
У холодильнику — імбир.
Не буде місця суму й втомі,
У серці буде лад і мир.
Привітання з Днем працівників прокуратури у прозі та картинках
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З Днем працівників прокуратури України. Бажаю бездоганного майстерства у пошуках істини та стовідсоткової впевненості у своїх ідеях. Нехай кожна справа відзначається успіхом, нехай кожен день дарує сили, вдачу, бадьорість та особисте щастя.
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Вітаю з Днем працівників прокуратури України та хочу побажати суцільного везіння та вдачі у будь-якій справі, вірної інформації та стовідсоткової впевненості для праці, доброго настрою та великої мрії для життя.
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Вітаю з Днем прокуратури України. Бажаю впевнених кроків до важливої мети, надійної інформації та бездоганного професіоналізму у твоїй діяльності, добробуту, проміння щастя, зірки надії, кола вірних друзів та любові сім’ї у твоєму житті.
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День працівників прокуратури – це свято гідних, справедливих, мудрих та дуже важливих для нашої країни людей. Вітаю з професійним святом і хочу висловити повагу перед вашими найкращими рисами. Бажаю наснаги та сил, гідних колег та цікавих цілей в роботі та житті. Та найголовніше – простого людського щастя!
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