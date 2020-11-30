З 2007 року в усьому світі відзначають Міжнародний день сексу. Цей день присвячений обговоренню питань сексуальності та безпечного сексу.
Історія свята Дня сексу
Урочистості на честь Дня родючості проводилися в Стародавній Греції і Стародавньому Римі і супроводжувалися масовою розпустою. У сучасності День сексу присвятили питанням безпечного сексу і здорового прояву сексуальності.
Вперше день сексу був внесений в міжнародний календар свят і пам'ятних дат у 2007 році з подачі ЮНЕСКО. За легендою, ідея відзначати це свято зародилася на інтернет-форумах, які запропонували вибрати місцем проведення Дня Амстердам. Саме в столиці Нідерландів в цей день проводяться різні паради і просвітницькі заходи на тему безпечного сексу.
У цей день заведено присвячувати багато часу сексуальності і всьому, що з нею пов'язано. Активісти в цей день роздають листівки та інформують людей про важливість здорового і безпечного сексу, а закохані пари вітають один одного.
Різні дослідження показують, що регулярний секс зміцнює відносини в парі, позбавляє від депресії, покращує стан шкіри і зміцнює серцево-судинну систему.
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