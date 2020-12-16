У суботу 19 грудня в Україні відзначається велике православне свято - день Миколи Чудотворця. Для православних Святий Миколай - свято подарунків і виконання чудес. У цей день прийнято читати молитви Миколі Чудотворцю, відвідувати церкву і дотримуватися деяких традицій дня.
Хто такий Микола Чудотворець
Микола Чудотворець - один з найбільш шанованих православною церквою святих. Він жив у Візантії і вів праведне життя, прославившись безліччю створених чудес. Він врятував від смерті трьох воєначальників, яких обмовили, воскресив загиблого в шторм моряка, а також врятував рідне місто світу від важкого голоду. Його шанують як захисника моряків, мандрівників і сиріт. Миколі заведено молитися при подорожі, перед поїздкою і за здоров'я дітей і близьких.
Молитва святому Миколаю про здоров'я
О святителю Христовий Миколаю! Почуй нас, грішних рабів Божих (імена), що моляться Тобі, і моли за нас, недостойних, Сотворителя нашого і Владику. Виблагай Бога нашого бути милостивим до нас у нинішньому житті і в майбутньому віці, нехай не за ділами нашими, а за Своєю милістю відплатить нам. Визволи нас, угоднику Христовий, від зла, що находить на нас, і вгамуй хвилі пристрастей і бід, що повстають проти нас. Нехай заради святої молитви твоєї не поглине нас напасть і не потопить у безодні гріховній і в болоті пристрастей наших. Моли, святителю Миколаю, Христа Бога нашого, щоб подав нам мирне життя й спасіння і велику милість, відпущення гріхів, а душам нашим - повсякчас, і на віки віків. Амінь
Традиції Дня святого Миколая
На Миколая прийнято відвідувати церковну службу і піднести молитву до ікони святого. Але найголовніша традиція цього свята - дарування подарунків дітям. Подарунок як правило кладуть вночі під подушку.
Існувало повір'я, що якщо господар будинку першим не обійде свій двір, то в прийдешньому році буде нещастя. Тому на день Святого Миколая чоловіки намагалися встати раніше і обійти весь двір.
Незаміжні дівчата в ніч на Миколая загадували побачити судженого уві сні. Для цього біля ліжка ставили склянку з водою і просили судженого прийти до них і випити води.
Акафіст святому Миколаю
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