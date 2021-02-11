14 лютого в День святого Валентина закохані по всьому світу дарують один одному валентинки, роблять подарунки і говорять слова кохання. Існує кілька легенд про походження свята закоханих.
Історія свята
За однією з гіпотез, День закоханих походить від Луперкалій Стародавнього Риму - пастуших свят родючості, які відзначалися 15 лютого. У цей день римляни приносили в жертву тварин, знімали з них шкури і ходили по місту, б'ючи зустрічних жінок бичами з биків. Вважалося, що так у жінки будуть легкі пологи. В кінці торжества всі роздягалися. Папа Римський заборонив Луперкалії і незабаром це свято замінив світський День закоханих.
Читайте такожСтрітення Господнє: що означає свято, традиції та прикмети дняІнша версія походження свята пов'язана з легендою про святого Валентина. Згідно з нею, римський імператор Клавдій II заборонив жінкам виходити заміж за військових, а воїнам - одружуватися, оскільки вважав, що шлюб заважає бойовому духу.
Всупереч указу молодий священник Валентин таємно вінчав коханих. За це його посадили у в'язницю і засудили до страти. В ув'язненні святий Валентин познайомився з красивою дочкою наглядача Юлією. Перед стратою він написав їй любовний лист з підписом "Твій Валентин". Його страта сталася 14 лютого 269 року.
Вважається, що в Західній Європі День Святого Валентина став широко відзначатися з XIII століття, в США — з 1777 року. У Російській імперії відзначали День Валентина попри невдоволення Православної церкви. Свято було популярне у дворян. У цей день влаштовували бали. На балу чоловіки писали імена присутніх дам і складали в один капелюх, а жінки в інший клали листи з іменами кавалерів. Після цього тягнули навмання записки з капелюхів. Утворена пара повинна була танцювати разом весь вечір.
Традиції Дня святого Валентина в різних країнах
В Японії на День Валентина дівчата дарують хлопцям домашній шоколад і шоколадні цукерки. Дарувати покупний шоколад вважається непристойним - його обов'язково потрібно розтопити вдома і приготувати своє частування. Ця традиція так прижилася, що багато жінок дарують чоловікам шоколад з ввічливості, а не для вираження почуттів - колегам, начальникам і одногрупникам.
У Франції заведено дарувати дорогоцінні прикраси і писати любовні вірші. В США у цей день закохані дарують один одному коробку цукерок у формі серця, де повинні бути білі і червоні цукерки. В Данії валентинки роблять у формі паперової сніжинки, а всередину вкладають проліски.
В Естонії у цей день вшановують не тільки романтичну любов, а й сімейну. Валентинки та подарунки дарують членам сім'ї, друзям і колегам. На Філіппінах свято відзначають цілий тиждень - гуляють весілля, влаштовують фотосесії та застілля. Бідні молодята можуть влаштувати весілля в цей період безкоштовно за рахунок місцевого самоврядування.
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