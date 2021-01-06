Сьогодні, 6 січня, українські віряни разом з усім православним світом відзначають важливе християнське свята – Святвечір.
Читайте такожРіздво 2021: найкращі колядки українською та російською мовамиСвятий вечір, Багатий вечір, Багата Кутя – це інші назви згаданого великого свята, що відзначається ввечері, напередодні Різдва Христового. Зі Святвечора розпочинаються Святки, які тривають 2 тижні й завершуються святом Водохреща.
У храмах цього вечора розпочинаються святкові богослужіння. А з появою на небі першої зірки традиційно вся родина збирається за святковим столом, аби відсвяткувати народження Спасителя. Після цього по домівках починають ходити колядники.
Святвечір – чудова нагода привітати близьких, друзів, знайомих із цим світлим святом. УНІАН зібрав найкращі вірші та красиві картинки зі святом народження Ісуса Христа.
Христос народився – привітання
На Святвечір та Різдво Христове в Україні прийнято вітатися словами "Христос народився! ". На що зазвичай відповідають "Славімо його".
Вітання загалом може трохи відрізнятися, залежно від регіону. На заході України, наприклад, поширена форма вітання – "Христос ся рождає! – Славімо його".
Христос народився: вітальні вірші
***
Христос народився!
Хай здоров’я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато
Провели різдвяні свята!
***
Місяченько бравий виглянув з-за хмари,
Зірким оком кинув аж за небокрай –
Зіроньку маленьку випустив з кошари:
Час настав, сестрице, ну ж бо, поспішай!
Спалахнула зірка, небо освітила,
Українську землю, місто і село…
Радісну новину людям сповістила:
Христос народився! Славіте Його!
***
Христос рождається! Славімо його!
Гарних вам свят, веселих коляд,
запашної куті та чарочки на столі.
Будьте здорові, багаті, з Богом у хаті.
***
Різдво святе заходить на поріг.
Прийміть зі святом цим мої вітання!
Хай Божа благодать летить, неначе сніг,
Хай сміх лунає з вечора й до рання.
Хай ангел береже усю сім’ю,
Дарує радість, злагоду, здоров’я.
І силу вам нехай дає Ісус
Долати всі проблеми і незгоди!
***
Хай в році новім,
При святому Різдві,
Всі мрії сповняться -
Давні й нові!
Як тим пастухам,
Хай Вам ангел щоднини
Приносить до дому
Приємні новини!
Христос народився!!!
***
Яскрава зірочка зійшла,
Свята вечеря підійшла:
Кутя, вареники, грибочки,
Квасоля, риба, огірочки…
Нехай лунає в хаті сміх -
З різдвом Христовим вас усіх!
***
Вітаємо вас, господарі,
Із Різдвом Христовим!
Щоб вам щастя квітло
Вінком калиновим,
Щоб над вашим домом
Слава панувала,
А під мирним дахом -
Любов розквітала!
Привітання з Різдвом Христовим у картинках
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