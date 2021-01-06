Найкращі привітання зі святом народження Ісуса Христа, а також побажання миру, добра і злагоди.

Сьогодні, 6 січня, українські віряни разом з усім православним світом відзначають важливе християнське свята – Святвечір.

Читайте такожРіздво 2021: найкращі колядки українською та російською мовамиСвятий вечір, Багатий вечір, Багата Кутя – це інші назви згаданого великого свята, що відзначається ввечері, напередодні Різдва Христового. Зі Святвечора розпочинаються Святки, які тривають 2 тижні й завершуються святом Водохреща.

У храмах цього вечора розпочинаються святкові богослужіння. А з появою на небі першої зірки традиційно вся родина збирається за святковим столом, аби відсвяткувати народження Спасителя. Після цього по домівках починають ходити колядники.

Святвечір – чудова нагода привітати близьких, друзів, знайомих із цим світлим святом. УНІАН зібрав найкращі вірші та красиві картинки зі святом народження Ісуса Христа.

Христос народився – привітання

На Святвечір та Різдво Христове в Україні прийнято вітатися словами "Христос народився! ". На що зазвичай відповідають "Славімо його".

Вітання загалом може трохи відрізнятися, залежно від регіону. На заході України, наприклад, поширена форма вітання – "Христос ся рождає! – Славімо його".

Христос народився: вітальні вірші

***

Христос народився!

Хай здоров’я з Вами буде

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато

Провели різдвяні свята!

***

Місяченько бравий виглянув з-за хмари,

Зірким оком кинув аж за небокрай –

Зіроньку маленьку випустив з кошари:

Час настав, сестрице, ну ж бо, поспішай!

Спалахнула зірка, небо освітила,

Українську землю, місто і село…

Радісну новину людям сповістила:

Христос народився! Славіте Його!

***

Христос рождається! Славімо його!

Гарних вам свят, веселих коляд,

запашної куті та чарочки на столі.

Будьте здорові, багаті, з Богом у хаті.

***

Різдво святе заходить на поріг.

Прийміть зі святом цим мої вітання!

Хай Божа благодать летить, неначе сніг,

Хай сміх лунає з вечора й до рання.

Хай ангел береже усю сім’ю,

Дарує радість, злагоду, здоров’я.

І силу вам нехай дає Ісус

Долати всі проблеми і незгоди!

***

Хай в році новім,

При святому Різдві,

Всі мрії сповняться -

Давні й нові!

Як тим пастухам,

Хай Вам ангел щоднини

Приносить до дому

Приємні новини!

Христос народився!!!

***

Яскрава зірочка зійшла,

Свята вечеря підійшла:

Кутя, вареники, грибочки,

Квасоля, риба, огірочки…

Нехай лунає в хаті сміх -

З різдвом Христовим вас усіх!

***

Вітаємо вас, господарі,

Із Різдвом Христовим!

Щоб вам щастя квітло

Вінком калиновим,

Щоб над вашим домом

Слава панувала,

А під мирним дахом -

Любов розквітала!

Привітання з Різдвом Христовим у картинках

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Автор: Аліна Вишневська