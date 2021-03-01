Православна церква має календар церковних святців, в якому позначені всі дні пам'яті певних святих. Люди, які носять ім'я святого, в дату його шанування відзначають свої іменини. Вважається, що в день іменин святий чує звернені до нього молитви і оберігає свого тезку з небес.
Чоловічі іменини 1 березня
Данило: від давньоєврейського імені Данійель - "Бог мій суддя".
Єремій: російський варіант імені Ієремія, від давньоєврейського імені Їрміяху - "Яхве підніс".
Ілля: походить від давньоєврейського імені Еліяху - "мій Бог - Яхве".
Макар: форма давньогрецького Макаріос - "благословенний", "блаженний", "щасливий".
Павла: утворено від римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "незначний", "молодший".
Самійло: сучасний варіант давньоєврейського імені Шемуель (Шмуель) - "Бог почув".
Юліан: походить від давньогрецького іулос - "пухнастий", "кучерявий", в перекладі з латинської - "з роду Юліїв", "липневий".
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