Сьогодні відзначається 6 чоловічих іменин.

Кожен день року присвячений православним іменинам - дням, коли Церква вшановує пам'ять мучеників і святих з певними іменами. Тезки святих в ці дні святкують свій день ангела. Багато батьків дають своїм дітям церковні імена, щоб малюк отримав Ангела-хранителя. Для цього ім'я дитині вибирають зі списку іменин за день, коли народився хлопчик чи дівчинка.

Чоловічі іменини 10 березня

Олександр: утворено від давньогрецького імені Александрос, від слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина" - "людський захисник".

Антон: форма римського родового імені Antonius, від давньогрецького слова антао- "зустрічатися", "стикатися", "вступати в бій", "змагатися" або антос - "квітка".

Євген: походить від давньогрецького імені Еугеніос, від слова еугенес - "з хорошими генами", "благородний", "з хорошого роду".

Тарас: від грецького імені Тарасіос - "бунтівник", "бунтівник", "баламут", "неспокійний", від латинського слова taurus - "бик", "віл".

Федір, Теодор: сучасна форма грецького імені Теодорос (Феодорос) - "дарований Богом", "Божий дар".

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Автор: Катерина Пулатова