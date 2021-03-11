Сьогодні святкується 6 чоловічих і 1 жіночі іменини.

У церковному календарі святців церква позначає всі дати іменин і днів шанування святих. Люди, які носять імена святих, відзначають свої іменини в день пам'яті небесного покровителя. Вважається, що в день ангела святий чує звернені до нього прохання і молитви і відповідає людям.

Чоловічі іменини 11 березня

Іван, Ян: сучасні форми давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".

Микола: від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Петро: утворено від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".

Севастіан: походить від грецького слова sebastos - "Священний", "високочтимий", від латинського Sebastianus - "севастійський", "родом з Севастії".

Сергій: від римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".

Жіночі іменини 11 березня

Ганна: походить від давньоєврейського імені Ханна - "милість", "благодать", "сила", "хоробрість".

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Автор: Катерина Пулатова