У церковному календарі святців церква позначає всі дати іменин і днів шанування святих. Люди, які носять імена святих, відзначають свої іменини в день пам'яті небесного покровителя. Вважається, що в день ангела святий чує звернені до нього прохання і молитви і відповідає людям.
Чоловічі іменини 11 березня
Іван, Ян: сучасні форми давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".
Микола: від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Петро: утворено від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".
Севастіан: походить від грецького слова sebastos - "Священний", "високочтимий", від латинського Sebastianus - "севастійський", "родом з Севастії".
Сергій: від римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".
Жіночі іменини 11 березня
Ганна: походить від давньоєврейського імені Ханна - "милість", "благодать", "сила", "хоробрість".
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