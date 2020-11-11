У православ'ї кожен день за традицією шанують деяких святих і видатних віруючих. Люди з іменами святих в цей день відзначають свої іменини. Хорошим звичаєм вважається вибрати ім'я для дитини серед церковного календаря за день її народження. Якщо назвати новонародженого одним з імен, шанованих в його день народження, то у нього з'явиться свій Ангел-хранитель від небес.
Чоловічі іменини 11 листопада
Віктор: від латинського слова victor "переможець".
Павла: форма римського родового імені Паулюс - "молодший", "скромний".
Ібрагім: за арабською версією походить від імені Авраам - "пророк", за іншою версією перекладається з єврейської як "родоначальник".
Василь: форма давньогрецького імені Басілейос - "царський".
Микола: походить від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Іван: від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".
Ян: інша форма імені Йоханан.
Кирило: утворено від давньогрецького імені Кюриллос, від слова кюриос - "повелитель", "пан", "Господь".
Олексій: утворено від давньогрецького імені Алексіос - "захисник".
Кузьма: походить від грецького імені Космас - "коваль".
Леонід: від давньогрецького імені Леонідас, що перекладається як "нащадок Лева".
Афанасій: форма імені Атанасіос, від давньогрецького слова атанатос - "безсмертний".
Євген: походить від давньогрецького імені Еугеніос, від еугенес - "з благородного роду".
Тимофій: від грецького імені Тімотеос - "шануючий Бога".
Андрій: утворено від давньогрецького імені Андреас, що походить від слова андрос - "чоловік", "мужній".
Пилип: форма давньогрецького імені Філіпос - "люблячий коней".
Жіночі іменини 11 листопада
Ганна: форма давньоєврейського імені Ханна - "хоробрість", "милість", "благодать".
Марія: від давньоєврейського імені Мірьям - "гірка", "бажана".
Анастасія: жіноча форма імені Анастасій, від давньогрецького імені Анастасіос - "воскреслий".
Агата: варіант чоловічого імені Агапіт, від грецького слова агапе - "любов".
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