Сьогодні святкують День ангела 16 чоловічих і 4 жіночих імен.

У православ'ї кожен день за традицією шанують деяких святих і видатних віруючих. Люди з іменами святих в цей день відзначають свої іменини. Хорошим звичаєм вважається вибрати ім'я для дитини серед церковного календаря за день її народження. Якщо назвати новонародженого одним з імен, шанованих в його день народження, то у нього з'явиться свій Ангел-хранитель від небес.

Чоловічі іменини 11 листопада

Віктор: від латинського слова victor "переможець".

Павла: форма римського родового імені Паулюс - "молодший", "скромний".

Ібрагім: за арабською версією походить від імені Авраам - "пророк", за іншою версією перекладається з єврейської як "родоначальник".

Василь: форма давньогрецького імені Басілейос - "царський".

Микола: походить від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Іван: від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".

Ян: інша форма імені Йоханан.

Кирило: утворено від давньогрецького імені Кюриллос, від слова кюриос - "повелитель", "пан", "Господь".

Олексій: утворено від давньогрецького імені Алексіос - "захисник".

Кузьма: походить від грецького імені Космас - "коваль".

Леонід: від давньогрецького імені Леонідас, що перекладається як "нащадок Лева".

Афанасій: форма імені Атанасіос, від давньогрецького слова атанатос - "безсмертний".

Євген: походить від давньогрецького імені Еугеніос, від еугенес - "з благородного роду".

Тимофій: від грецького імені Тімотеос - "шануючий Бога".

Андрій: утворено від давньогрецького імені Андреас, що походить від слова андрос - "чоловік", "мужній".

Пилип: форма давньогрецького імені Філіпос - "люблячий коней".

Жіночі іменини 11 листопада

Ганна: форма давньоєврейського імені Ханна - "хоробрість", "милість", "благодать".

Марія: від давньоєврейського імені Мірьям - "гірка", "бажана".

Анастасія: жіноча форма імені Анастасій, від давньогрецького імені Анастасіос - "воскреслий".

Агата: варіант чоловічого імені Агапіт, від грецького слова агапе - "любов".

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Автор: Катерина Пулатова