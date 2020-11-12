Сьогодні відзначають свої іменини володарі 13 чоловічих і 4 жіночих імен.

Кожен день церква традиційно шанує деяких святих. День присвячується їхнім іменам, а тезки святих відзначають свої іменини. Іменини заведено відзначати раз на рік: в той день святого, який найближче до дати народження.

Віруючі батьки можуть вибрати ім'я для дитини на честь одного зі святих, шанованих в день народження малюка. Цей святий стане його покровителем і буде захищати дитя від бід.

Чоловічі іменини 12 листопада

Петро: форма давньогрецького імені Петрос - "надійний", "твердий", "камінь".

Макар: утворено від давньогрецького Макаріос "благословенний", "щасливий".

Артем: від давньогрецького імені Артеміос - "присвячений богині Артеміді".

Герман: у перекладі з латинського слова germanus- "рідний", "братський", "справжній".

Юліан: від давньогрецького слова іулос- "кучерявий", "пухнастий".

Марк: походить від латинського слова marcus- "молоток", і від французького marquis - "маркіз".

Олександр: від давньогрецького імені Александрос, що складається зі слів алекс- "захищати" і андрос - "чоловік".

Матвій: форма давньоєврейського імені Матвій - "дарований Богом".

Йосип: утворено з давньоєврейського імені Йосеф - "Яхве віддасть".

Семен: від давньоєврейського імені Шимон - "Бог почув".

Максим: походить від римського родового імені Maximus - "найбільший".

Леоніди: від давньогрецького імені Леонідас - "син Лева".

Степан: від давньогрецького імені Стефанос- "корона", "вінок".

Жіночі іменини 12 листопада

Алена походить від давньогрецького імені Хелене - "факел", "світоч", "світла".

Олена: від імені Хелене.

Ілона: угорський варіант імені Хелене.

Анастасія: жіноча форма від Анастасій, від давньогрецького імені Анастасіос - "воскреслий".

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Автор: Катерина Пулатова