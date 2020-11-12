Кожен день церква традиційно шанує деяких святих. День присвячується їхнім іменам, а тезки святих відзначають свої іменини. Іменини заведено відзначати раз на рік: в той день святого, який найближче до дати народження.
Віруючі батьки можуть вибрати ім'я для дитини на честь одного зі святих, шанованих в день народження малюка. Цей святий стане його покровителем і буде захищати дитя від бід.
Чоловічі іменини 12 листопада
Петро: форма давньогрецького імені Петрос - "надійний", "твердий", "камінь".
Макар: утворено від давньогрецького Макаріос "благословенний", "щасливий".
Артем: від давньогрецького імені Артеміос - "присвячений богині Артеміді".
Герман: у перекладі з латинського слова germanus- "рідний", "братський", "справжній".
Юліан: від давньогрецького слова іулос- "кучерявий", "пухнастий".
Марк: походить від латинського слова marcus- "молоток", і від французького marquis - "маркіз".
Олександр: від давньогрецького імені Александрос, що складається зі слів алекс- "захищати" і андрос - "чоловік".
Матвій: форма давньоєврейського імені Матвій - "дарований Богом".
Йосип: утворено з давньоєврейського імені Йосеф - "Яхве віддасть".
Семен: від давньоєврейського імені Шимон - "Бог почув".
Максим: походить від римського родового імені Maximus - "найбільший".
Леоніди: від давньогрецького імені Леонідас - "син Лева".
Степан: від давньогрецького імені Стефанос- "корона", "вінок".
Жіночі іменини 12 листопада
Алена походить від давньогрецького імені Хелене - "факел", "світоч", "світла".
Олена: від імені Хелене.
Ілона: угорський варіант імені Хелене.
Анастасія: жіноча форма від Анастасій, від давньогрецького імені Анастасіос - "воскреслий".
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